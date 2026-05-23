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What Is 1 Astronomical Unit Used To Measure Distance Between The Earth And Sun

आखिर '1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट' क्या है? जिससे मापी जाती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी

What is 1 Astronomical Unit: खगोलविद इसी यूनिट के आधार पर प्लैनेट्स, तारों और आकाशगंगाओं की दूरी आसानी से समझ पाते हैं.

1 Astronomical Unit: भीषण गर्मी के बीच यह जानना रोचक है कि सूर्य पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है. इसके बावजूद उसकी रोशनी और गर्मी लगातार धरती तक पहुंचती रहती है. खगोल विज्ञान में इस दूरी को ‘1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट’ या ‘1 AU’ कहा जाता है. वैज्ञानिक इसी यूनिट की मदद से सौर मंडल में ग्रहों और दूसरी खगोलीय वस्तुओं की दूरी मापते है. मंगल सूर्य से लगभग 1.5 AU और बृहस्पति करीब 5.2 AU दूर है.

कितना दूर है सूर्य

कनाडियन स्पेस एजेंसी के अनुसार, 1 एयू सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को परिभाषित करता है, जो ठीक 149.6 मिलियन किलोमीटर है. इसे आसान शब्दों में समझें तो अगर आप कार से लगातार बिना रुके यात्रा करें, तो पृथ्वी के 3,750 चक्कर लगाने के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी. ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज प्रकाश को भी इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है. यही कारण है कि सूर्य को देखते ही हम तुरंत उसकी गर्मी और रोशनी महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में वह रोशनी हमें 8 मिनट 20 सेकंड पहले छोड़कर आई होती है.

कार से पहुंचने में समय

यह दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हम आज सूर्य की ओर सीधे कार से निकलें तो हमें पहुंचने में लगभग 177 साल लग जाएंगे. इतनी दूरी पर होने के बावजूद सूर्य पृथ्वी पर जीवन का आधार है. यह न सिर्फ रोशनी और ऊर्जा देता है बल्कि मौसम, जल चक्र और पौधों के विकास को भी नियंत्रित करता है.

इस खोज में जुटे वैज्ञानिक

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का पोलारिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिओस्फियर यानी पंच मिशन सूर्य और उसके प्रभाव को बेहतर तरीके से समझने के लिए काम करता है. इस मिशन के तहत चार छोटे सैटेलाइट, जो सूटकेस के आकार के हैं, वर्तमान में पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं. पंच मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना यानी बाहरी वायुमंडल और सोलर वाइंड का अध्ययन करना है. वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि सौर हवा कहां से शुरू होती है और यह कैसे पूरे सौर मंडल में फैलती है. यह जानकारी भविष्य के स्पेस मिशन्स और पृथ्वी पर होने वाले सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए काफी महत्वपूर्ण है. (इनपुट: आईएएनएस)