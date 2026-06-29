क्या होता है हीट डोम इफेक्ट? क्यों यूरोप में कहर बनकर टूटी गर्मी, 2003 में ली थी 20000 लोगों की जान

Heat Dome and Omega Effect explained: भारत की जैसे ही यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा भीषण, झुलसाने वाली लू से जूझ रहा है. गर्मी का आलम यह है कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और इंग्लैंड जैसे ठंडे देशों में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियल के लेवल को पार कर गया है. WHO के मुताबिक, इस भीषण गर्मी में अब तक 1300 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अकेले फ्रांस में ही 1000 लोगों की जान गई है. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की अप्रैल की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि यूरोप ग्लोबल औसत की तुलना में दोगुनी से भी अधिक तेजी से गर्म हो रहा है. लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस साल जून के महीने में रिकॉर्ड तोड़ रही इस गर्मी के पीछे हीट डोम (Heat Dome) और ओमेगा ब्लॉक (Omega Block) नामक दो भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं.
हीट डोम को समझने के लिए आप रसोई में इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर या किसी ढक्कन वाले बर्तन की कल्पना कीजिए. जब आप किसी बर्तन पर ढक्कन रख देते हैं, तो उसके अंदर की गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और वहीं कैद होकर और अधिक गर्म होने लगती है. मौसम विज्ञान में भी ठीक ऐसा ही होता है.
जब किसी बड़े क्षेत्र के ऊपरी वायुमंडल में हाई प्रेशर का एक मजबूत क्षेत्र बन जाता है, तो यह अपने नीचे की गर्म हवा को बाहर निकलने से रोक देता है. ये प्रेशर ऊपर उठने वाली गर्म हवा को वापस जमीन की तरफ धकेलता है. जब हवा नीचे की तरफ दबती है, तो वह संकुचित यानि Compress होती है और इस कम्प्रेशन के चलते उसका तापमान और अधिक बढ़ जाता है.
नीचे की ओर दबाई गई हवा पूरी तरह सूख जाती है, जिसके कारण आसमान में बादलों का निर्माण नहीं हो पाता. बादलों के गायब होने का मतलब है कि सूरज की तेज और सीधी किरणें बिना किसी बाधा के सीधे जमीन तक पहुंचती हैं. धूप सीधे जमीन पर पड़ने के चलते धरती अत्यधिक तपने लगती है और ये गर्म हवा का गुब्बारा लगातार बड़ा और अधिक गर्म होता जाता है. यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो लू कभी दशकों में एक बार चलती थी, वह अब लगभग हर साल की कहानी बन चुकी है.
मौसम के इस अनोखे बदलाव को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने ग्रीक वर्णमाला के 24वें और अंतिम अक्षर ओमेगा (Omega) का सहारा लिया. विज्ञान की दुनिया में इस अक्षर का अपना एक विशेष महत्व है. भौतिकी (Physics) में इसका उपयोग विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई ओहम (Ohm) के चिन्ह के रूप में किया जाता है, जो किसी चीज के प्रवाह को रोकने की क्षमता को दिखाता है. ठीक इसी तरह, मौसम विज्ञान में भी यह सिस्टम हवा के सामान्य प्रवाह को ‘ब्लॉक’ यानी रोक देता है।
वायुमंडल में जब ओमेगा ब्लॉक की स्थिति बनती है, तो एक हाई प्रेशर सिस्टम (High Pressure System), दो लो प्रेशर वाले सिस्टम (Low Pressure Systems) के बीच किसी सैंडविच की तरह फंस जाती है. इसका आकार ग्रीक अक्षर Omega जैसा दिखाई देता है. इस अवरोध के कारण हवा का पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है.
आसान शब्दों में कहें तो ओमेगा ब्लॉक इस पूरे मौसमी बदलाव के पीछे का मुख्य भौगोलिक कारण या प्रक्रिया है, जबकि हीट डोम उस प्रक्रिया के फलस्वरूप जमीन पर पैदा होने वाला परिणाम है. ओमेगा ब्लॉक के कारण अत्यधिक गर्म मौसम कई दिनों तक एक ही जगह पर लॉक हो जाता है, जिससे वहां हीट डोम का निर्माण हो जाता है.
इस साल यूरोप में गर्मी के कारण जो हालात बने हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं. मौसम वैज्ञानिकों को डर है कि ये हीटवेव साल 2003 की उस विनाशकारी गर्मी की याद दिला सकती है, जिसने पूरे यूरोप में लगभग 20 हजार लोगों की जान ले ली थी. रॉयल जियोग्राफिकल सोसायटी के अनुसार, केवल फ्रांस में 15000 लोग मरे थे. जर्मनी के पूर्वी हिस्से में स्थित कोस्चेन, पोलैंड सीमा के पास, में तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने गर्मी के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. चेक गणराज्य के प्राग के उत्तर में स्थित डोक्सानी में तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पोलैंड के स्लूबीस शहर में तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पोलैंड के इतिहास की सबसे भीषण गर्मी है.
फ्रांस के प्रमुख वाइन उत्पादक शहर बॉर्डोक्स में तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. गर्मी के कारण लोगों ने सुरक्षा उपायों के बिना नदियों और झीलों में नहाना शुरू कर दिया, जिसके चलते 74 से अधिक लोगों के डूबने की दुखद खबर सामने आई है. पेरिस प्रशासन ने पब्लिक प्लेस पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है और आपातकालीन सेवाओं पर दबाव कम करने के लिए कई आयोजनों को रद्द कर दिया है. ब्रिटेन में जून के महीने में ब्रिटेन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ता दिखा, जिसके बाद मौसम विभाग ने पूरे देश में हीट-हेल्थ अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है. स्पेन में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार होने से जंगलों में भीषण आग लगने का खतरा बढ़ गया है, जबकि इटली ने १५ प्रमुख शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.
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