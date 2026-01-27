Mention-in-Despatches: क्या है मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड? कब और किसे मिलता है ये खास सम्मान, जानें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से कैसे अलग

  • Hindi
क्या है मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड? कब और किसे मिलता है ये खास सम्मान, जानें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से कैसे अलग

Mentions in Despatch: साल 2026 में 98 वीरों को मेंशन इन डिस्पैच सम्मान मिला है. ये अवार्ड किसी जवान को उसके युद्ध या मिशन पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जब उस मिशन का कमांडर अपने अधिकारिक रिपोर्ट में उसके प्रदर्शन का जिक्र करता है.

Mentions in despatch (AI इमेज)

Mentions In Despatch: गणतंत्रदिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना के लिए वीरता पुरस्कारों की घोषणा की. इस अवार्ड में राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र और शोर्य चक्र के के साथ मेंशन-इन-डिस्पैच (Mention-in-Despatches) अवार्ड की घोषणा की. इस बार 98 सैन्य अधिकारियों को यह अवार्ड दिया गया है. इनमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े दो सैन्य अधिकारी कर्नल अमित कुमार यादव और कर्नल विनय कुमार पांडे को भी मेंशन ऑफ डिस्पैच अवार्ड से सम्मानित किया गया.

क्या होता है मेंशन-इन-डिस्पैच अवार्ड?

मेंशन-इन-डिस्पैच अवार्ड को आसान शब्दों में कहें तो यह वीरता पदक और प्रशस्ति पत्र (Commendation Card) के बीच का एक बेहद गरिमामय सम्मान है. डिस्पैच का अर्थ होता है आधिकारिक रिपोर्ट. जब किसी युद्ध या किसी विशेष ऑपरेशन के दौरान जब कोई सैन्य कमांडर सरकार या अपने सीनियर को आधिकारिक रिपोर्ट भेजता है, तो उसे डिस्पैच कहा जाता है. यदि उस रिपोर्ट में किसी सैनिक के अदम्य साहस या विशिष्ट सेवा का अलग से जिक्र किया जाता है, तो उसे मेंशन-इन-डिस्पैच माना जाता है. इसका अर्थ है कि सैनिक ने अपनी निर्धारित ड्यूटी की सीमाओं से परे जाकर उत्कृष्ट कार्य किया है.

पदक नहीं, कमल का प्रतीक चिन्ह

इस सम्मान की सबसे अनूठी बात यह है कि इसके लिए कोई अलग मेडल नहीं दिया जाता. इसके बजाय, सैनिक को कमल के फूल (Lotus Leaf) का एक छोटा कांस्य प्रतीक चिन्ह दिया जाता है. इस पदक को सैनिक रिबन के साथ अपने वर्दी पर धारण करते हैं. रिबन का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि जवान को ये अवार्ड किन स्थितियों में मिला है. अगर उसे मेंशन-इन-डिस्पैच अवार्ड युद्ध के दौरान मिला है, तो वॉर मेडल के रिबन पर लगेगा. शांतिकाल में इसे सामान्य सेवा पदक के रिबन पर लगाया जाता है.

सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों से कैसे अलग है?

परमवीर चक्र या अशोक चक्र जैसे पुरस्कार युद्ध के मैदान में प्रत्यक्ष वीरता के लिए दिए जाते हैं. वहीं, मेंशन-इन-डिस्पैच अक्सर रणनीतिक कौशल, खुफिया जानकारी और सफल ऑपरेशन्स के लिए दिया जाता है. इस साल ऑपरेशन सिंदूर में इंटेलिजेंस कोर के अधिकारियों को यह मिलना साबित करता है कि उन्होंने बिना गोली चलाए दुश्मन के किसी बड़े मंसूबे को नाकाम किया है.

ब्रिटिश काल से जुड़ा इतिहास

इस सम्मान की जड़ें प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हैं. उस समय ब्रिटिश कमांडर अपनी रिपोर्ट लंदन भेजते थे और बहादुरी दिखाने वालों का नाम उसमें शामिल करते थे. भारत ने आजादी के बाद 1947 में इसे अपनाया. आजादी से पहले इसमें ओक की पत्ती का चिन्ह होता था, जिसे बदलकर भारतीय प्रतीक कमल कर दिया गया.

