What Is Punjab Government Ashirwad Scheme And Which Families Will Benefit From It Know Everything Here

बेटी की शादी में गरीबी नहीं बनेगी बाधा! क्या है आर्शीवाद योजना? पात्रता से लेकर आवेदन करने का पूरा प्रोसेस भी जानिये

Punjab Government ashirvaad Scheme: पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. आइये जानते हैं इस योजना की पात्रता, जरूरी शर्तें और ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस...

Punjab Ashirvaad Yojna: एक मध्यमवर्गीय या गरीब परिवार के लिए बेटी की शादी खुशी के साथ-साथ आर्थिक चिंता का विषय भी होता है. शादी के खर्चों, रस्मों और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अक्सर परिवारों को कर्ज के बोझ तले दबना पड़ता है. इसी समस्या को दूर करने और राज्य की बेटियों को सम्मान देने के लिए पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना को शुरू किया है. इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी परिवार अपनी बेटी की शादी पैसों की कमी के कारण न रोके. वर्तमान में इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकार की ओर से शादी के 30 दिन के भीतर 51,000 रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की जाती है.

क्या है पंजाब आशीर्वाद योजना?

आशीर्वाद योजना पंजाब के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक कल्याणकारी पहल है. इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों, अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को उनकी शादी के समय आर्थिक संबल प्रदान करना है. सरकार का मानना है कि यह राशि न केवल शादी के खर्चों में मदद करती है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक नजरिया भी विकसित करती है.

किसे मिलता है योजना का लाभ?

योजना का दायरा काफी विस्तृत है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को कवर किया जा सके. फिर भी इस योजना का लाभ पाने के लिए इन श्रेणियों के परिवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं;

अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़ा वर्ग (BC) के परिवार,

अन्य पिछड़ी जातियां और ईसाई समुदाय की लड़कियां,

किसी भी जाति की आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) लड़कियां,

किसी भी जाति की विधवा महिला की बेटी,

अनुसूचित जाति की विधवा या तलाकशुदा महिला, यदि वह दोबारा शादी करती है,

योजना की अनिवार्य शर्तें

लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मानकों को पूरा करना होगा.

शादी की तारीख पर लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए,

परिवार की कुल वार्षिक आय ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए,

लाभार्थी के माता-पिता या अभिभावक का पंजाब का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है,

एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी पर ही इस योजना का लाभ दिया जा सकता है.

आवेदन का सही समय

योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका लचीलापन है। आप बेटी की शादी की तय तारीख से पहले भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पहले आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो शादी के संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म जमा करना आवश्यक है। 30 दिन से अधिक की देरी होने पर आवेदन खारिज होने की संभावना बढ़ जाती है।

ऑनलाइन आवेदन करने का स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस

अब सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है ताकि जरूरतमंद परिवार को पारदर्शिता के साथ इस योजना का लाभ मिले. आइये जानते हैं इस योजना में आवेदन करने का पूरा प्रोसेस…

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://ashirwad.punjab.gov.in/ पर लॉग इन करें.

उसके बाद होमपेज पर Applicant Registration लिंक पर क्लिक करें. लिंक ओपन होने के बाद एक फॉर्म आएगा,

फॉर्म में लड़की का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और शादी की तारीख जैसी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें,

फॉर्म भरने के बाद आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और शादी का कार्ड या प्रमाण पत्र अपलोड करें,

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग (जैसे तहसील या जिला समाज कल्याण अधिकारी) इसकी जांच करेगा,

वहीं, वेरिफिकेशन के बाद 51,000 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) भेज दी जाएगी.

जाते-जाते बता दें कि पंजाब की आशीर्वाद योजना केवल एक आर्थिक सहायता मात्र नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए एक उम्मीद है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं.