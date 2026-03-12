By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Section 301 क्या है? अमेरिका ने भारत समेत 16 देशों के खिलाफ शुरू की जांच, क्या लग सकता है नया टैरिफ
Section 301 Investigation: अमेरिका ने भारत समेत 16 देशों के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू कर दी है. अमेरिका का कहना है कि इन देशों ने व्यापार से जुड़े नियमों का ठीक से पालन नहीं किया है, इसलिए इनकी नीतियों की जांच की जाएगी. ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर सेक्शन 301 क्या है और भारत को इस जांच में क्यों शामिल किया गया है.
Section 301 Investigation: दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आए दिन नए फैसलों से दूसरे देशों की परेशानी बढ़ाता रहता है, जिसका कई बार शिकार भारत भी बन जाता है. अब एक फिर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन दुनिया के कई देशों की मु्श्किल बढ़ा दी है. दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित 16 बड़े देशों के खिलाफ ट्रेड जांच का आदेश दिया है. इसके लिए सेक्शन 301 लागू हुआ है. इसी बीच कई लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सेक्शन 301 क्या है, आइए समझते हैं.
जानें क्या है पूरा मामला?
खबरों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के तहत अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर ने सेक्शन 301 के जरिए भारत सहित 16 देशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. इन देशों पर आरोप लगाया है कि इनके बिजनेस करने का तरीके बिल्कुल गलत है और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर मार्केट का संतुलन बिगाड़ रहे हैं. अगर यह आरोप सही साबित होते हैं, तो अमेरिका इन सभी देशों के खिलाफ कड़ा रूख अपना सकता है.
इससे भारत समेत 16 देशों को भारी टैक्स यानि टैरिफ और नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं. इस जांच में भारत के साथ भारत, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको जैसे देश शामिल है. इसके अलावा, ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे इस जांच के रडार में हैं. बता दें कि अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार कनाडा को जांच में शामिल नहीं किया गया है.
समझें क्या है सेक्शन 301?
सेक्शन 301 जो 1974 के ट्रेड एक्ट का हिस्सा है. सेक्शन 301 को अमेरिका एक ताकतवर हथियार के रूप इसका इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वह दूसरे देशों गलत की व्यापारिक नीतियों को चुनौती देता है. यह कानून अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) अधिकार को देता है कि वह उन विदेशी नीतियों, नियमों अथवा ट्रेड बैरियर्स की जांच करे, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों नुकसान पहुंचा सकता है. इस कानून के जरिए अमेरिका उनके मार्केट के रास्तों को बंद करता सकता है और उनके एक्सपोर्ट के काम में मुश्किलें पैदा कर सकता है.
क्या है जांच का प्रोसेस?
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) इस सेक्शन के तहत जांच शुरू करता है. जांच में सबसे पहले जनता के सुझावों आधार पर सबूत जुटाए जाते हैं. फिर वह उन देशों और वहां के बिजनेस ग्रुप्स के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करता है. अगर जांच यह साबित हो जाता है कि व्यापार नियमों के खिलाफ हो रहा है, तो अमेरिकी सरकार उस देशों के खिलाफ सख्त रवैया अपना सकती है. इसके तहत उन देशों को भारी टैरिफ और कई पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है.
भारत की क्यों होगी जांच?
भारत को इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि अमेरिका का मानना है कि बीते कुछ सालों में भारत व्यापार नीतियों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा है. अमेरिका का कहना है कि भारत की व्यापार नीतियां उनकी कंपनियों को भारतीय मार्केट में सही से जगह नहीं मिल रही है. इसके अलावा, अमेरिकी अधिकारियों की अक्सर भारत को लेकर शिकायतें रहती हैं कि भारत कुछ सामानों के इम्पोर्ट पर भारी टैक्स चार्ज करता है. यही वजह है कि भारत सेक्शन 301 के तहत जांच की रडार में आ गया है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें