  • What Lunar Eclipse Look Like From Near Moon Nasa Shared Lunar Reconnaissance Orbiter Video

चांद के पास से कैसा दिखता है चंद्र ग्रहण का नजारा? NASA ने शेयर किया वीडियो

Chandra Grahan in india: चंद्रमा से धरती काफी बड़ी दिखाई पड़ती है र चंद्र ग्रहण धरती के सूर्य और चंद्रमा के बीच में आने से लगता है. इन दोनों के बीच में से धरती को निकलने में तकरीबन चार घंटे लगते हैं, इतने देर तक चंद्रमा में यह चंद्र ग्रहण लगा रहता है. आइये जानते हैं कि चंद्रमा से चंद्र ग्रहण कैसा दिखता है...

Chandra grahan Moon
हम धरती से देखते हैं चंद्र ग्रहण, पर चांद से कैसा दिखता है ये नजारा? NASA के इस वीडियो में देखें

Lunar Eclipse from Moon:  धरती पर भले ही चंद्र ग्रहण कुछ समय का होता है, लेकिन चंद्रमा पर यह कई घंटों तक लगा होता है. चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण  किसी  4 घंटे लंबे सूर्य ग्रहण की तरह दिखाई देता है. चांज के चारों ओर चक्कर लगा रहे नासा के लूनर रेकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने इस विजुअल को रिकॉर्ड किया है, जिसे आज NASA ने शेयर किया है. आइये जानते हैं कि चांद के सबसे पास से चंद्र ग्रहण कैसा दिखता है…

सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की लुका-छिपी

चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती. पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए यह नजारा चंद्रमा के धीरे-धीरे काला और फिर लाल होते दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष में इनकी स्थिति बहुत सटीक होती है. इस दौरान पृथ्वी की विशाल परछाईं चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है. 3 मार्च 2026 के इस ग्रहण में पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की रोशनी को रिफ्रैक्ट यानी मोड़ देता है, जिससे चंद्रमा पर लालिमा बिखर जाती है.

चंद्रमा के सबसे पास कैसा दिखता है नजारा?

NASA ने अपने लूनर रेकॉनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा रिकॉर्ड किए वीडियो को चंद्र ग्रहण से ठीक पहले शेयर किया है. इसमें आपको चंद्रमा के सबसे पास का विजुअल दिखेगा. साथ ही ये विजुअल वैज्ञानिकों को अंदाजा लगाने में मददगार है कि चांद से चंद्रग्रहण कैसा दिखता होगा. यदि आप चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर इस नजारे को देखें, तो यह पृथ्वी से दिखने वाले चंद्र ग्रहण जैसा बिल्कुल नहीं होगा. वहां से यह एक अत्यंत लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) की तरह नजर आता है. चूंकि चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी, सूर्य की तुलना में बहुत बड़ी दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी सूर्य को लगभग 4 घंटे तक पूरी तरह ढक लेती है.

इस दौरान पृथ्वी के चारों ओर एक चमकीला लाल घेरा (Red Ring) बन जाता है, जो हमारे ग्रह के वायुमंडल से छनकर आने वाली रोशनी होती है. यही वह रोशनी है जिससे पृथ्वी पर बैठे लोगों को चंद्रमा ‘लाल’ दिखाई पड़ती है.

क्या है NASA का लूनर रेकॉनिसेंस ऑर्बिटर?

नासा का लूनर रेकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) साल 2009 से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है. यह अब तक का सबसे लंबे समय तक काम करने वाला चंद्रमा मिशन है. इसने चंद्रमा की सतह का 98% से अधिक हिस्सा मैप किया है और पानी व बर्फ की खोज में अहम भूमिका निभाई है.

भारत के विक्रम लैंडर की खोज से लेकर भविष्य के आर्टेमिस मिशन के लिए लैंडिंग साइट चुनने तक, LRO का डेटा वैज्ञानिकों के लिए वरदान साबित हुआ है.

ग्रहण के टाइम कैसे काम करता है LRO?

LRO पूरी तरह से सौर पैनलों (Solar Panels) पर निर्भर है. सामान्य दिनों में यह हर चक्कर में एक घंटा अंधेरे में रहता है, लेकिन ग्रहण के दौरान इसे लगातार 4 घंटे से ज्यादा अंधेरे और भीषण ठंड का सामना करना पड़ता है. बैटरी पुरानी होने के चलते इस बार नासा की टीम ने एक विशेष योजना बनाई है. ग्रहण शुरू होने से पहले ही ऑर्बिटर को प्री-हीट कर और बैटरी को फुल चार्ज किया जाएगा. साथ ही बिजली बचाने के लिए इसके सभी वैज्ञानिक यंत्रों और मुख्य एंटीना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है. इस रणनीति से ही LRO अंधेरे को पार कर दोबारा सूरज की रोशनी में सक्रिय हो पाता है.

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है.

