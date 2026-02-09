Hindi Gk

Whatsapp Chats Be Used As Evidence To Prove Your Innocence In Court Know The Rules

WhatsApp चैट क्या बन सकता है सबूत? क्या अदालत में इससे साबित कर सकते है अपनी बेगुनाही, जानिए क्या है नियम

डिजिटल दौर में व्हाट्सएप चैट (WhatsApp Chat) सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) और नए कानून के तहत व्हाट्सएप मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाता है। लेकिन इसे सबूत के तौर पर पेश करने के लिए 65B सर्टिफिकेट की जरूरत होती है.

अदालत में व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है. (AI इमेज)

WhatsApp chat as evidence: बदलते दौर में तेजी से विकसित होते तकनीक को दुनिया की हर सरकारें उसे लीगल वैलिडिटी देती है. IT रूल्स के आने के बाद से व्हाट्सएप (WhatsApp) चैट को एक अहम सबूत के रूप में देखा जाने लगा. हालांकि, पर्सनल चैट को सामान्य परिस्थिति में पब्लिक करना दूसरे इंसान की प्राइवेसी का उल्लंघन है. साथ ही इसका प्रभाव मनोवैज्ञानिक भी होता है. भले ही गुस्से या नाराजगी में किसी के चैट को दूसरे पढ़ाना उस व्यक्ति के ट्रस्ट को तोड़ना है. वापस लीगल पहलू पर लौटते हैं, कानूनी तौर पर व्हाट्सएप का ब्लू टिक यह बताता है कि रिसीवर ने मैसेज देख लिया है. हालांकि, इसे हमेशा पुख्ता सबूत नहीं माना जाता, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अदालत इसे संज्ञान में ले सकती है कि सूचना सफलतापूर्वक डिलीवर और पढ़ी गई है. आइये जानते हैं कि व्हाट्सएप चैट को सबूत पर पेश किया जा सकता है..

धारा 65B का सर्टिफिकेट?

भारतीय कानून व्हाट्सएप चैट को एक मान्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मानती है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में साफ किया है कि डिजिटल बातचीत को प्राथमिक या माध्यमिक सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते वह कानूनी शर्तों को पूरा करता हो. हालांकि, व्हाट्सएप चैट को कोर्ट में पेश करने के लिए सबसे जरूरी चीज है धारा 65B का सर्टिफिकेट. यह एक हलफनामा होता है जो यह साबित करता है कि जो चैट पेश की जा रही है, वह असली है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ (Tampering) नहीं की गई है. इसके बिना चैट की कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती.

क्या चैट से साबित हो सकती है बेगुनाही?

अगर आपके पास ऐसी चैट मौजूद है जो आपकी बेगुनाही साबित करती है, तो आप उसे डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. सिविल मामलों के साथ-साथ क्रिमिनल केस में भी आरोपी अपनी बेगुनाही के समर्थन में व्हाट्सएप मैसेजेस, फोटो या ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत के सामने रख सकता है. अक्सर लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, लेकिन अदालत में अक्सर पूरे चैट एक्सपोर्ट या उस डिवाइस की मांग की जा सकती है जिससे मैसेज भेजे गए. स्क्रीनशॉट को एडिट करना आसान है, इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह होती है कि ओरिजिनल फोन और बैकअप को सुरक्षित रखा जाए. वहीं, अगर कोई व्यक्ति एडिट की हुई या डिलीट किए गए मैसेजेस को अधूरा पेश करता है, तो उसे सबूतों से छेड़छाड़ माना जाता है.

सजा भी होगी?

फॉरेंसिक जांच (Forensic Audit) में अगर चैट फर्जी पाई गई, तो पेश करने वाले पर भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है. बता दें कि एविडेंस से छेड़छाड़ करना अपराध है. गंभीर मामलों में अदालत चैट को वेरिफाई करने के लिए मोबाइल को सरकारी लैब (FSL) भेज सकती है. फॉरेंसिक लैब में एक्सपर्ट्स डिलीट किए गए डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं. इसलिए, किसी भी कानूनी मामले में ओरिजिनल हैंडसेट को फॉर्मेट न करना ही समझदारी है.

बता दें कि किसी की प्राइवेट चैट को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक करना या डराना-धमकाना राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है. केवल वही चैट सबूत बनती है जो सीधे तौर पर केस से जुड़ी हो और जिसे कानूनन हासिल किया गया हो.

