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फॉर्मूला रेस पहली बार कब हुई? सबसे ज्यादा बार किसने जीता खिताब, जानें F-1 रेसिंग की दुनिया के अनोखे राज
Formula One race car design fact: 1950 में फॉर्मूला वन कार रेसिंग गेम शुरू हुआ. इस रेस में दुनिया को एक नई तरह की कार देखने को मिली. वहीं, फॉर्मूला वन रेस कार को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कारें जमीन की सतह से काफी चिपकी नजर आती है. आइये जानते हैं कि इन कारों की ऐसी बनावट क्यों होती है...
Formula One race car history: फॉर्मूल रेस इवेंट अभी जारी है. हर साल से ये रेस मार्च से लेकर दिसंबर तक जारी रहता है. विनर का फैसला भी दिसंबर में ही होगा. नेटफ्लिक्स ने हाल ही में सेन्ना नामक एक सीरीज जारी की है. ये सीरीज लोगों के बीच खूब फेमस हुई. पॉपुलैरिटी के साथ ही इस सीरीज ने लोगों का ध्यान F1 की ओर खूब खींचा. पहली बार F1 से जुड़ी कोई सीरीज देखने के बाद तो आप इतना समझ में आ ही गया होगा कि F1 रेस विजेता बनने के लिए ड्राइवर्स को कई रेस पिच यानि सर्किट पर जीतना होता है. तब आखिरी रेस में विजेता का फैसला होता है. आइये जानते हैं फॉर्मूला रेस की दुनिया से जुड़े अनोखे राज
रफ्तार पर किसका राज
कार और रफ्तार का साथ तो शुरू से ही रहा है. लोग अलग-अलग जगहों पर रेसिंग, ड्रिफ्ट करते रहे हों, लेकिन रेसिंग को प्रोफेशनल गेम के तौर पर उभरने में काफी वक्त लगा. रेसिंग की शुरुआत वैसे तो 1901 में फ्रांस से हो गई थी, लेकिन इसे साल 1950 में दुनिया भर में पहचान मिली. जब FIA (Federation Internationale de l’Automobile) ने इस खेल को प्रोफेशनल बनाने के लिए कुछ खास नियम बनाए. इसी प्रोफेशनल नियम फॉर्मूला 1 का नाम दिया गया. तब से लेकर आज तक यह मोटरस्पोर्ट का शिखर बना हुआ है. आज इस स्पोर्ट्स की दीवानगी दुनिया भर के करोड़ों फैन्स इस कदर छाया है कि वे इस रफ्तार के खेल को अपनी पलकें झपकाए बिना देखते हैं और रोमांच मजा लेते हैं.
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नॉर्मल कार से फॉर्मूला वन रेसिंग कार तक का सफर
नॉर्मल कारें हमारे रोजाना के काम और आराम के लिए बनी होती हैं, लेकिन F1 कारें सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तार और बैलेंस के लिए डिजाइन की जाती हैं. 1940 के दशक के आखिर में FIA ने ‘फॉर्मूला’ शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका सीधा मतलब था रुल्स का एक सेट. यही नियम एक साधारण रेसिंग कार को F1 की केटेगरी में लाते हैं. इन कारों को बनाने में बेहद हल्के कार्बन फाइबर और एडवांस्ड एयरोडायनामिक्स का इस्तेमाल होता है. यही फीचर इन रेसिंग कार को हवा से बातें करने की ताकत देते हैं.
फॉर्मूला वन कार की जर्नी पर एक नजर
पहली बार फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस 1950 में ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन सर्किट पर आयोजित की गई थी. शुरुआत में रेसिंग कारों के इंजन आगे की तरफ हुआ करते थे, लेकिन 1958 में कूपर (Cooper) कंपनी ने इंजन को कार के पीछे लगाकर पूरी तकनीक ही बदल दी. आज यह रियर-इंजन डिजाइन पूरी दुनिया में F1 कारों के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है और इसी ने रेसिंग की पूरी डेफिनिशन ही बदल दी.
कार रेसिंग से जुड़े अलग-अलग League
F1 के अलावा दुनिया में कई अन्य रेसिंग लीग भी हैं, लेकिन जो रुतबा और टेक्नीक F1 के पास हैं, वह किसी और के पास नहीं. शुरुआती दौर की बात करें तो F1 में केवल 7 राउंड की रेस होती थी. इनमें से मोनाको, ब्रिटेन, बेल्जियम और इटली जैसे सर्किट आज भी इसके कैलेंडर का हिस्सा हैं. हर लीग के अपने नियम होते हैं, पर F1 को सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि यहां दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स और ड्राइवर्स अपना दम दिखाते हैं.
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नॉर्मल रेसिंग से कैसे अलग है फॉर्मूला वन रेस
नॉर्मल रेसिंग में अक्सर मोडिफाइड कमर्शियल कारों का इस्तेमाल होता है, लेकिन F1 एक ओपन-व्हील रेसिंग है जहां टायर कार की बॉडी से बाहर होते हैं. ये कारें जमीन से इसलिए चिपकी होती हैं क्योंकि इनके विंग्स (पंख) और बॉडी को एयरोडायनामिक्स के आधार पर बनाया जाता है. इन कारों का आकार हवा के दबाव का इस्तेमाल कर कार को नीचे की ओर धकेलता है, जिसे डाउनफोर्स कहते हैं. एक थ्योरी के अनुसार, इन कारों का डाउन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये गाड़ियां एक टनल की छत पर भी उल्टी होकर चल सकती हैं. यही बारीक तकनीकी अंतर इसे दुनिया की किसी भी दूसरी रेस से अलग और खतरनाक बनाता है. बता दें कि इसे फॉर्मूला 1 कारें इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार बनाने से लेकर चलाने तक के नियम बहुत ही सख्त होते हैं.
रेसिंग कार के इंजन में कितना फर्क
F1 कार की इंजन दुनिया के सबसे बेस्ट इंजन गिने जाते हैं, जो कम फ्यूल में मैक्सिमम पावर पैदा करते हैं. वहीं, साल 2026 से F1 कारों में हाइब्रिड इंजन का दौर और भी बढ़ जाएगा, जहां इंजन की कुल 1000bhp पावर में से आधी बिजली से आएगी. वहीं, इसका 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन होगा जो 100% फ्यूल से चलेगा.
किस शख्स ने जीता सबसे ज्यादा खिताब
F1 खेल के इतिहास में जुआन मैनुअल फैंगियो पहले ऐसे सुपरस्टार थे, जिन्होंने 1951 से 1957 के बीच 5 वर्ल्ड टाइटल जीतकर रिकॉर्ड बनाया था. उनके बाद माइकल शुमाकर ने फेरारी के साथ लगातार 5 खिताब जीतकर इस खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. इस गेम की दीवानगी का पता ऐसे भी कर सकते हैं कि भारत के गांव-गांव में बच्चों को माइकल शुमाकर का नाम पता है. वर्तमान में माइकल शुमाकर और लुईस हैमिल्टन दोनों के नाम सबसे ज्यादा 7-7 वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीतने का रिकॉर्ड संयुक्त रुप से दर्ज है. इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और स्किल से यह साबित किया कि रेसिंग सिर्फ कार की नहीं, दिमाग की भी जीत है.
किस कार कंपनी का दबदबा
शुरुआती दौर में अल्फा रोमियो, मासेराती और फेरारी जैसी कंपनियों का दबदबा था. वहीं, फेरारी इकलौती ऐसी टीम है जो इस चैंपियनशिप की शुरुआत से लेकर आज तक हर सीजन का हिस्सा रही है. बाद के वर्षों में मैकलारेन, मर्सिडीज और रेड बुल जैसी टीमों ने अपनी इंजीनियरिंग के दम पर कई रिकॉर्ड तोड़े.
जुआन मैनुअल फैंगियो से माइकल शुमाकर तक
1950 के दशक में फैंगियो का जादू चला, तो 70 और 80 के दशक में निकी लाउडा और जेम्स हंट की दुश्मनी ने फैन्स को दीवाना बनाया. इसके बाद आयर्टन सेना और एलेन प्रोस्ट की भिड़ंत ने इस खेल को एक नया आयाम दिया. 90 के दशक में माइकल शुमाकर ने अपनी फिटनेस और सटीकता से प्रोफेशनल ड्राइविंग की डेफिनेशन ही बदल दी. जाते-जाते बता दें कि इन सभी दिग्गजों ने अपने-अपने दौर में तकनीक और साहस के मेल से F1 के इतिहास को स्वर्णिम बनाया है.
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