  • Hindi
  • Gk
  • Where And When Did First Marathon In World Begin Do You Know The Story Of Its Origin

दुनिया में पहली बार मैराथन की शुरुआत कैसे-कहां हुई थी? क्या आप जानते हैं इसके आगाज की कहानी

History of Marathon race: मैराथन एक प्राचीन यूनानी संदेशवाहक के बलिदान की याद में शुरू हुई दौड़ है. 1896 में आधुनिक ओलंपिक का हिस्सा बनने से लेकर 1908 में ब्रिटिश राजघराने की वजह से तय दूरी में बदलाव करने तक,आइये जानते हैं मैराथन की कहानी...

Published date india.com Published: April 4, 2026 5:37 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
World first marathon
दुनिया में मैराथन के आगाज की कहानी

दिल्ली में मैराथन का आयोजन होना है. सरकार ने इसके लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं. दिल्ली में सुबह 3 बजे से ही मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा. ऐसे में मन में ख्याल आना लाजिमी है कि मैराथन किस चीज का प्रतीक है. क्यों महज दौड़ना ही मैराथन क्यों नहीं कहा सकता या कितनी दूरी तय करने पर ही मैराथन कहा जाएगा? और इन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किस घटना ने मैराथन की नींव रखी. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

फिडिपिड्स की वो पहली दौड़

सबसे पहली बात, किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा से ही धुंधली रही है. इतिहासकार इसे साइंटिफिक तरीके से लिखने की कोशिश करते है. ऐसे में अतीत से जुड़ी कुछ घटनाएं ही बड़ी-बड़ी चीजों के शुरुआत का आधार बनती है. मैराथन की कहानी 490 ईसा पूर्व में मैराथन के युद्ध से शुरू होती है. कहा जाता है कि फिडिपिड्स नाम का एक ग्रीक संदेशवाहक युद्ध के मैदान से एथेंस तक दौड़ते हुए गया ताकि वह जीत का संदेश दे सके. एथेंस पहुंचकर उसने चिल्लाकर कहा, जीत हमारी हुई! और तुरंत वहीं गिरकर उसकी मृत्यु हो गई. इसी महान बलिदान की याद में मैराथन दौड़ का जन्म हुआ.

दुनिया में पहली बार जनगणना की कैसे शुरुआत हुई थी? क्यों-कब पड़ी इसकी जरूरत? भारत में ये घटना बनी वजह 10

ओलंपिक में मैराथन की वापसी

घटान के करीब 2,500 साल बाद, जब 1896 में एथेंस में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई, तो इस ऐतिहासिक दौड़ को दोबारा से शुरू किया गया. मिशेल ब्रियल के सजेशन पर इसे प्राचीन ग्रीक इतिहास के सम्मान में आयोजित किया गया. उस समय इसकी दूरी लगभग 40 किमी, तकरीबन 25 मील थी और स्पाइरिडन लुईस नाम के एक ग्रीक पानी ढोने वाले ने इसमें गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था.

बच्चों के लिए बदली गई मैराथन की दूरी

बाद में, मैराथन की आधिकारिक दूरी 42.195 किमी यानि 26 मील 385 गज किया गया. ये दूरी साल 1908 में लंदन ओलंपिक में तय की गई थी. बता दें कि 1908 के लंदन ओलंपिक में दौड़ को मूल रूप से 26 मील का रखा गया था, लेकिन रानी की इच्छा थी कि रेस विंडसर कैसल के ईस्ट लॉन से शुरू हो ताकि शाही बच्चे नर्सरी की खिड़की से इसे देख सकें. इस बदलाव के कारण दूरी में 385 गज और जुड़ गए, जो बाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया.

ये भी पढ़ें- दुनिया में पहली बार मौसम रिपोर्ट का टेलीकास्ट कहां हुआ था? जानें किस देश में बना दुनिया का पहला मौसम विभाग

1908 का वो भावुक कर देने वाला पल

लंदन ओलंपिक की मैराथन कई घटनाओं के लिए भी जानी जाती है. इटली के डोरैंडो पिएत्री स्टेडियम में सबसे पहले घुसे, लेकिन फिनिश लाइन के पास जाकर वे गिर पड़े. अधिकारियों ने उन्हें उठाकर लाइन पार कराई, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया. हालांकि, उनकी हिम्मत देखकर रानी इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने, पिएत्री को एक विशेष मानद पदक से सम्मानित किया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

नंगे पैर दौड़ने वाले अलबेले चैंपियन

मैराथन के इतिहास में 1960 के रोम ओलंपिक का एक खास स्थान है. यहां इथियोपिया के अबेबे बिकिला ने नंगे पैर दौड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल की. वे इतिहास के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने टोक्यो (1964) में अपना खिताब बरकरार रखा. उनकी इस जीत ने ही मैराथन की दुनिया में पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, इथियोपिया, के दबदबे की शुरुआत की थी.

ये भी पढ़ते हुए जांए-  भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट कौन सा है? जानें देश में कुल कितने बंदरगाह अभी कर रहे हैं काम

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.