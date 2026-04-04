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दुनिया में पहली बार मैराथन की शुरुआत कैसे-कहां हुई थी? क्या आप जानते हैं इसके आगाज की कहानी
History of Marathon race: मैराथन एक प्राचीन यूनानी संदेशवाहक के बलिदान की याद में शुरू हुई दौड़ है. 1896 में आधुनिक ओलंपिक का हिस्सा बनने से लेकर 1908 में ब्रिटिश राजघराने की वजह से तय दूरी में बदलाव करने तक,आइये जानते हैं मैराथन की कहानी...
दिल्ली में मैराथन का आयोजन होना है. सरकार ने इसके लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं. दिल्ली में सुबह 3 बजे से ही मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा. ऐसे में मन में ख्याल आना लाजिमी है कि मैराथन किस चीज का प्रतीक है. क्यों महज दौड़ना ही मैराथन क्यों नहीं कहा सकता या कितनी दूरी तय करने पर ही मैराथन कहा जाएगा? और इन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किस घटना ने मैराथन की नींव रखी. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…
फिडिपिड्स की वो पहली दौड़
सबसे पहली बात, किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा से ही धुंधली रही है. इतिहासकार इसे साइंटिफिक तरीके से लिखने की कोशिश करते है. ऐसे में अतीत से जुड़ी कुछ घटनाएं ही बड़ी-बड़ी चीजों के शुरुआत का आधार बनती है. मैराथन की कहानी 490 ईसा पूर्व में मैराथन के युद्ध से शुरू होती है. कहा जाता है कि फिडिपिड्स नाम का एक ग्रीक संदेशवाहक युद्ध के मैदान से एथेंस तक दौड़ते हुए गया ताकि वह जीत का संदेश दे सके. एथेंस पहुंचकर उसने चिल्लाकर कहा, जीत हमारी हुई! और तुरंत वहीं गिरकर उसकी मृत्यु हो गई. इसी महान बलिदान की याद में मैराथन दौड़ का जन्म हुआ.
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ओलंपिक में मैराथन की वापसी
घटान के करीब 2,500 साल बाद, जब 1896 में एथेंस में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई, तो इस ऐतिहासिक दौड़ को दोबारा से शुरू किया गया. मिशेल ब्रियल के सजेशन पर इसे प्राचीन ग्रीक इतिहास के सम्मान में आयोजित किया गया. उस समय इसकी दूरी लगभग 40 किमी, तकरीबन 25 मील थी और स्पाइरिडन लुईस नाम के एक ग्रीक पानी ढोने वाले ने इसमें गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था.
बच्चों के लिए बदली गई मैराथन की दूरी
बाद में, मैराथन की आधिकारिक दूरी 42.195 किमी यानि 26 मील 385 गज किया गया. ये दूरी साल 1908 में लंदन ओलंपिक में तय की गई थी. बता दें कि 1908 के लंदन ओलंपिक में दौड़ को मूल रूप से 26 मील का रखा गया था, लेकिन रानी की इच्छा थी कि रेस विंडसर कैसल के ईस्ट लॉन से शुरू हो ताकि शाही बच्चे नर्सरी की खिड़की से इसे देख सकें. इस बदलाव के कारण दूरी में 385 गज और जुड़ गए, जो बाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया.
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1908 का वो भावुक कर देने वाला पल
लंदन ओलंपिक की मैराथन कई घटनाओं के लिए भी जानी जाती है. इटली के डोरैंडो पिएत्री स्टेडियम में सबसे पहले घुसे, लेकिन फिनिश लाइन के पास जाकर वे गिर पड़े. अधिकारियों ने उन्हें उठाकर लाइन पार कराई, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया. हालांकि, उनकी हिम्मत देखकर रानी इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने, पिएत्री को एक विशेष मानद पदक से सम्मानित किया.
नंगे पैर दौड़ने वाले अलबेले चैंपियन
मैराथन के इतिहास में 1960 के रोम ओलंपिक का एक खास स्थान है. यहां इथियोपिया के अबेबे बिकिला ने नंगे पैर दौड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल की. वे इतिहास के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने टोक्यो (1964) में अपना खिताब बरकरार रखा. उनकी इस जीत ने ही मैराथन की दुनिया में पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, इथियोपिया, के दबदबे की शुरुआत की थी.
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