  • Hindi
  • Gk
  • Who Will Getgold Carriage This Is How The Decision Was Made Between India And Pakistan Know Story

तो पड़ोसी के पास होती राष्ट्रपति की बग्घी, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे हुआ था फैसला, जानिए रोचक किस्सा

President's Carriage: भारत की राष्ट्रपति की सोने की परत बग्घी देखने में भले ही बेहद राजसी लगती हो, लेकिन इसे पाकिस्तान से जीतने का किस्सा भी बेहद रोचक है. आइये जानते हैं...

Published date india.com Published: January 26, 2026 11:22 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Republic Day Parade
भारत को कैसे मिला सोने की परत चढ़ी बग्घी? पाकिस्तान भी कर रहा था दावा

गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति की ऐतिहासिक बग्घी, जिसमें वह चीफ गेस्ट के साथ राष्ट्रपति भवन से निकलकर कर्तव्य पथ तक आईं. राष्ट्रपति के साथ चलनेवाली इस बग्घी में 6 घोड़े होते हैं. बग्घी के आगे पीछे बॉडीगार्ड होते हैं जो राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं. इन अंगरक्षकों के दल को प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड कहा जाता है.था.  बता दें कि यह बग्घी भारत को वंटबारे का दंश झेलने के साथ मिला है. उस समय भी पाकिस्तान इस बग्घी पर अपना दावा कर रहा था लेकिन आखिरी समय में यह भारत के हिस्से आया. आइये जानते हैं भारत का ऐतिहासिक बग्घी जीतने का किस्सा…

पाकिस्तान से भारत ने ऐसे जीता बग्घी

जब भारत का बंटवारा हुआ, तब दोनों देश ही बग्घी पर अपना दावा पेश कर रहे थे. बग्घी एक ही थी, इसलिए कोई एक देश ही इसे अपने साथ ले जा सकता था. दोनों देश असमंजस की स्थिति में थे. ऐसे में फैसला हुआ टॉस करके इसका फैसला किया जाएगा कि सोने से परत चढ़ी इस बग्घी को कौन ले जाएगा. टॉस के समय भारत की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तान की ओर से साहबजादा याकूब खान गए. सिक्का उछाला गया. टॉस के बाद भारत के पक्ष में फैसल आया और सोने की परत चढ़ी बग्घी भारत की हुई.

प्रेसिडेंट की बग्घी की कहानी

तस्वीर 2025 के रिपब्लिक डे परेड की

राष्ट्रपति की ऐतिहासिक बग्घी से जुड़े फैक्ट्स

राष्ट्रपति की सोने से परत चढ़ी बग्घी के साथ चलने वाले कुल घोड़ों की संख्या 55 होती है. कभी यह बग्घी भारत के वायसराय की हुआ करती थी. वहीं, भारत को मिलने के बाद राष्ट्रपति द्वारा इस बग्घी का इस्तेमाल ना केवल सवारी करने के लिए बल्कि अपने आवासीय परिसर में घूमने के लिए भी किया जाता था. बग्घी की सवारी इंदिरा गांधी के हत्या के बाद से कम कर दी गई. सुरक्षा के ख्याल से बग्घी का इस्तेमाल काफी समय तक नहीं किया गया. इसका इस्तेमाल औपचारिक निभाने भर ही रह गया था. दोबारा से बग्घी को चलन में लाने का श्रेय देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया जाता है. उसके बाद रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू ने भी इस ऐतिहासिक बग्घी के इस्तेमाल को जारी रखा.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.