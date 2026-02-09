Hindi Gk

Why Captcha Is Important For Website Login Security And Online User Data Protection

हर वेबसाइट पर क्यों दिखाई देते हैं टेढ़े-मेढ़े अक्षर के CAPTCHA? जानिए इसका पूरा सिस्टम

What Is CAPTCHA: जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो अक्सर CAPTCHA के लिए कहा जाता है. कई लोगों को यह बेवजह की परेशानी लगती है. इस स्टोरी में हम आपको आज इसके पूरे सिस्टम के बारे में बता रहे हैं.

What Is CAPTCHA

What Is CAPTCHA: आज के डिजिटल दौर में हम रोजाना किसी न किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, फॉर्म भरते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं. ऐसे में अक्सर हमें CAPTCHA भरने के लिए कहा जाता है. कई लोगों को यह बेवजह की परेशानी लगती है, लेकिन असल में CAPTCHA इंटरनेट की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है. इसके बिना ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध तेजी से बढ़ सकते हैं.

CAPTCHA क्या होता है और कैसे काम करता है?

CAPTCHA का पूरा नाम है Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. आसान भाषा में कहें तो यह एक डिजिटल टेस्ट है, जिससे वेबसाइट यह पहचान पाती है कि सामने बैठा यूजर इंसान है या कोई बॉट. टेढ़े-मेढ़े अक्षर पहचानना, इमेज चुनना या “I am not a robot” पर क्लिक करना इसी का हिस्सा है.

बॉट्स और स्पैम से बचाने की पहली दीवार

इंटरनेट पर हर सेकंड लाखों ऑटोमेटेड बॉट्स एक्टिव रहते हैं. ये बॉट्स फर्जी अकाउंट बनाते हैं, स्पैम कमेंट पोस्ट करते हैं और वेबसाइट के सर्वर को ओवरलोड कर सकते हैं. CAPTCHA इन बॉट्स को रोकने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जो काम इंसान के लिए आसान होता है, वही मशीन के लिए मुश्किल साबित होता है.

यूजर्स के डेटा और अकाउंट की सुरक्षा

CAPTCHA सिर्फ वेबसाइट को ही नहीं, बल्कि यूजर्स के पर्सनल डेटा को भी सुरक्षित रखता है. अगर कोई बॉट बार-बार लॉगिन करने या फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करता है, तो अकाउंट हैक होने का खतरा बढ़ जाता है. CAPTCHA ऐसे प्रयासों को रोककर बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और निजी जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करता है. आज के समय में CAPTCHA पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है. अब यह माउस मूवमेंट, क्लिक पैटर्न और ब्राउजिंग बिहेवियर को भी समझता है. कई बार सिर्फ एक क्लिक से ही सिस्टम पहचान लेता है कि यूजर इंसान है. अगर CAPTCHA न हो, तो इंटरनेट स्पैम, फ्रॉड और साइबर अटैक्स का अड्डा बन सकता है. यही वजह है कि यह छोटी सी प्रक्रिया हमारी ऑनलाइन सुरक्षा में बड़ा रोल निभाती है.