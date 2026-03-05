Hindi Gk

Why China Owns Every Panda In The World Understanding Panda Diplomacy Explained

दुनिया के हर पांडा का मालिक है सिर्फ यह अकेला देश! विदेश में पैदा हुए बच्चे भी कहलाते हैं इसी की संपत्ति

China Panda Diplomacy: दुनिया में सबसे ज्यादा पांडा चीन के पास हैं और दुनियाभर के सभी पांडाओं पर उसका अधिकार माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है?

China Panda Diplomacy: दुनियाभर में पांडाओं की आबादी लगभग 1,800 से 2,000 के बीच बताई जाती है. इनमें से 1,800 से ज्यादा पांडा चीन में रहते हैं. कहा जाता है कि अगर दुनिया के किसी भी चिड़ियाघर में पांडा मौजूद है, तो वह चीन से उधार लिया गया होता है. दरअसल, चीन के पास दुनिया के सभी पांडाओं के अधिकार हैं, यानी उनका मालिकाना हक चीन के पास है. लेकिन क्या आप जानतें है कि इसी पीछे की वजह क्या हो सकती है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे चीन की पांडा डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है. माना जाता है कि यह डिप्लोमेसी अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में भी अहम भूमिका अदा करती है.

समझें चीन की पांडा डिप्लोमेसी

बताया जाता है कि पांडा डिप्लोमेसी चीन की एक अनोखी सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी है. इससे वह दूसरों देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करता है और उनका भरोसा जीतता है. इसके लिए वह किसी देश अपने खास जायंट पांडा को गिप्ट के तौर पर या उधार पर देता है. हालांकि, साल 1984 के बाद चीन ने नियम में बदलाव किए है और अब वह पांडा को 10 साल के लिए लीज यानि किराए पर देता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर कोई पांडा का बच्चा विदेश में पैदा होता है, तो उस पर भी चीन का ही अधिकार रहता है.

क्या हैं पांडा डिप्लोमेसी की शर्ते

चीन दुनिया के किसी भी देश को पांडा देता है, तो उससे पहले सख्त एग्रीमेंट साइन कराता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन एक पांडा के लिए हर साल लगभग 5 लाख से 10 लाख डॉलर चार्ज करता है. चीन का कहना है कि यह रकम पांडा को बचाने और उनके रख रखाव में खर्च होती है.

इस डिप्लोमेसी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर विदेश में मौजूद पांडा कपल से कोई बच्चा जन्म लेता है, तो पैदा होने से ही उस पर चीन का अधिकार होता है. एग्रीमेंट के मुताबिक, जैसे ही बच्चा 2 से 4 साल का होता है, उसे चीन वापस भेजना अनिवार्य होता है.

पांडा डिप्लोमेसी चीन का सॉफ्ट पावर हथियार

चीन हर देश को पांडा उधार पर नहीं है. अगर चीन किसी देश पांडा देता है, तो उसका उद्देश्य उस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध बेहतर करना होता है. चीन की पांडा डिप्लोमेसी आज के समय में एक ताकतवर हथियार की तरह है, क्योंकि इसके जरिए चीन अपनी छवि को दुनिया के सामने बेहतर तरीके से पेश करता है. इसके अलावा, उसे दुर्लभ जानवरों को बचाने के नाम पर करोड़ों का फंड भी मिल जाता है.

