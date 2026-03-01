By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
खामेनेई की ‘बसीज सेना’ को क्यों कहां जाता है ईरान की ढाल? आर्मी से कितना अलग है इनका मिशन, इनमें किसे शामिल करते थे ईरान के सुप्रीम लीडर
Khamenei Basij Force: बसीज ईरान की एक शक्तिशाली पैरा-मिलिट्री फोर्स है, जिसे 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी ने बनाया था. यह आर्मी से अलग है और सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार है. आइये जानते हैं इसके बारे में विस्तार से..
Iran Basij Force: अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद ईरान के लोगों की नजर उनके द्वारा खड़ी की गई बसीज फोर्स की ओर है. इसे ईरान के सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) की सबसे वफादार और ताकतवर सेना के रूप में देखा जाता है. ईरान के सैन्य ढांचे में बसीज (Basij) एक ऐसा नाम है, जो न केवल सीमाओं पर बल्कि ईरान की गलियों और मोहल्लों में भी अपनी मौजूदगी रखता है. आइए जानते हैं कि यह सेना नियमित आर्मी से कितनी अलग है और इसकी क्या भूमिका है..
क्या है खामेनेई की बसीज सेना?
बसीज (Basij) का शाब्दिक अर्थ है ‘जुटाना’. इसकी स्थापना साल 1979 में ईरानी क्रांति के तुरंत बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने की थी. खुमैनी का मानना था कि क्रांति की रक्षा के लिए एक ऐसी जनता की सेना होनी चाहिए, जो केवल वेतन के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के लिए लड़े. आज यह औपचारिक रूप से ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) की एक शाखा के रूप में काम करती है.
क्यों कहा जाता है ‘ईरान की ढाल’?
बसीज को ईरान की अदृश्य ढाल माना जाता है क्योंकि यह केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि आंतरिक विद्रोहों से भी शासन की रक्षा करती है. जब भी ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन होते हैं, बसीज के जवान सबसे पहले सड़कों पर उतरते हैं. ये लोग समाज के हर तबके में फैले हुए हैं, जिससे शासन को हर गतिविधि की जानकारी रहती है.
आर्मी से कितनी अलग है?
ईरान में दो तरह की सेनाएं हैं, एक नियमित सेना (Artesh) जो सीमाओं की रक्षा करती है, और दूसरी IRGC जो इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करती है. बसीज इसी IRGC का हिस्सा है. नियमित सेना के पास टैंक और फाइटर जेट्स होते हैं, जबकि बसीज एक पैरा-मिलिट्री बल है जो मुख्य रूप से भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने का काम करता है.
किसे शामिल किया जाता है इसमें?
बसीज की सबसे बड़ी ताकत इसकी पहुंच है. इसमें छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, किसानों और यहां तक कि बुजुर्गों को भी शामिल किया जाता है. ईरान के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बसीज की विशेष शाखाएं हैं, जहां युवाओं को बचपन से ही धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा की ट्रेनिंग दी जाती है. यह एक स्वैच्छिक संगठन है, लेकिन इसमें जुड़ने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों और पढ़ाई में प्राथमिकता मिलती है.
क्या है इनका मुख्य मिशन?
बसीज का मिशन केवल युद्ध लड़ना नहीं है. इनका मुख्य काम अमर बिल मारूफ यानी इस्लामी मूल्यों को लागू करना है. ये ईरान की मोरल पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं और पहनावे से लेकर सार्वजनिक व्यवहार तक पर नजर रखते हैं. युद्ध के समय इन्हें ह्यूमन वेव (मानव दीवार) के रूप में काम करते हैं.
सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी
बसीज के जवान सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह होते हैं. इन्हें सर्वोच्च नेता के सिपाही कहा जाता है. इनकी वफादारी किसी संविधान या सरकार से ऊपर उनके धार्मिक गुरु और नेता के प्रति होती है, जो इन्हें किसी भी स्थिति में सरकार के विरोधियों को कुचलने की ताकत देता है.
आपदा कार्यों में भूमिका
मोरल पुलिसिंग के अलावा, बसीज ईरान में सामाजिक कार्यों में भी बड़ी भूमिका निभाती है. भूकंप, बाढ़ या कोरोना जैसी महामारी के समय बसीज के स्वयंसेवक राहत सामग्री पहुंचाने और टीकाकरण अभियानों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. यही कारण है कि ग्रामीण और गरीब इलाकों में इस सेना का काफी प्रभाव और सम्मान भी है.
जाते-जाते बता दें कि, विदेशी मीडिया और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स के अनुसार, बसीज पर अक्सर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगते रहे हैं. Reuters और Amnesty International की मानें तो 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान बसीज ने शासन के पक्ष में कड़ा रुख अपनाया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हुई थी.
