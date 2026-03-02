खामेनेई की मौत के बाद ईरान की मस्जिद पर क्यों फहराया गया लाल झंडा? जानिए क्या है इसका मतलब

  • Hindi
Iran Red Flag: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई शनिवार को इजरायली एयरस्ट्राइक में मारे गए थे. जिसके बाद ईरान की मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया. जानिए इस लाल झंडे का क्या मतलब है.

Image Source- X/@IranObserver0

Israel Iran War: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के यूएस-इजरायल के जॉइंट एयरस्ट्राइक में मारे जाने के बाद, अरब दुनिया दशकों में सबसे अस्थिर हालात में से एक के कगार पर है. शनिवार को खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में जंग और भड़क गई. जिसमें दोनों से तरफ से एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलें से ताबड़तोड़ हमले किए गए.

खामेनेई की मौत के बाद बदले की निशानी के तौर पर कोम की जामकरन मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहराया गया. यह इस बात का इशारा है कि ईरान बदला लेने की योजना बना रहा है और मशहद और इस्फहाद मस्जिदों में भी इसकी गूंज सुनाई दी.

मस्जिद के ऊपर लाल झंडे का क्या मतलब?

लाल झंडा शिया इस्लामी परंपरा में गहराई से जुड़ा एक निशान है. पारंपरिक रूप से इसे इंसाफ और बदले की निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जब किसी बेगुनाह का खून बहा हो और यह उस गलत काम का बदला लेने की पुकार दिखाता है.

शिया मान्यता के अनुसार, ऐसे झंडे जिन पर अक्सर या ला-थारा अल-हुसैन (ऐ हुसैन के बदला लेने वालों) जैसे नारे लिखे होते हैं, कर्बला में इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाते हैं और पुराने और मौजूदा अन्याय को दूर करने के लिए एक नारे के तौर पर काम करते हैं. आम झंडों के उलट, यह इंसाफ मिलने तक झंडा नीचे न करने की कसम का इशारा है.

क्या ये युद्ध या बदले की निशानी है?

हालांकि लाल झंडा एक धार्मिक और सांकेतिक इशारा है, लेकिन जामकरन में इसे फहराने को आम तौर पर बदला लेने के इरादे का ऐलान माना जाता है. खासकर उन घटनाओं के बाद जिनसे ईरानी लीडरशिप और जनता बहुत नाराज हैं. एनालिस्ट का कहना है कि इस कदम को तनाव बढ़ने, घरेलू भावनाओं को जगाने और ईरान की सीमाओं के बाहर एक मजबूत संदेश भेजने के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

शिया परंपरा में जामकरन मस्जिद की क्या भूमिका?

कोम के पास मौजूद जामकरन मस्जिद, शिया इस्लाम की सबसे पवित्र जगहों में से एक है. माना जाता है कि यह बारहवें इमाम, मुहम्मद अल-महदी से जुड़ी है, जो शिया धर्म के मुख्य व्यक्ति हैं. इसके धार्मिक महत्व के कारण यहां लाल झंडा फहराने जैसे प्रतीकात्मक काम होते हैं, जो ईरान और दुनिया भर में शिया समुदायों के साथ गहराई से जुड़ता है.

ईरान ने अपना गुस्सा जाहिर करने और बदले की कसम खाने के लिए झंडा फहराया, क्योंकि जारी घटनाओं को गंभीर उकसावे के तौर पर देखा जा रहा है. ईरान ने अपने सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक का इस्तेमाल करके पक्के इरादे और विरोध का संदेश दिया.

