कंप्यूटर ना सिखा अपने बच्चों को प्लंबिंग क्यों सिखा रहे हैं यहां के लोग, वजह जान चौंके लोग!
Future Job Market Trends: जहां पहले पेरेंट्स अपने बच्चों को मैथ्स, कंप्यूटर और अंग्रेजी जैसे विषय सिखाते थे, वहीं अब कई लोग तेजी से बदलते जॉब मार्केट को देखते हुए अपने बच्चों को प्लंबिंग जैसी स्किल्स सिखा रहे हैं.
Future Job Market Trends: भारत में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को मैथ्स, कंप्यूटर और अंग्रेजी जैसे विषय सिखाते हैं, ताकि वे आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर या अच्छी सैलरी वाली नौकरी कर सकें. लेकिन अब समय तेजी से बदल रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में जॉब मार्केट पूरी तरह बदल सकता है. इसी वजह से कुछ लोग अभी से अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना शुरू कर चुके हैं. हैरानी की बात यह है कि कई टेक एक्सपर्ट अब बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर नहीं, बल्कि प्लंबिंग जैसी स्किल्स भी सिखा रहे हैं.
2030 तक जॉब मार्केट में होगा बड़ा बदलाव
एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में कंप्यूटर से जुड़े कई काम कम हो सकते हैं और काम करने के तरीके तेजी से बदलेंगे. World Economic Forum की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में भी इस बदलाव का संकेत दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक करीब 9 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, जिसकी बड़ी वजह टेक्नोलॉजी में बदलाव और बदलती आर्थिक स्थिति होगी. हालांकि इसके साथ ही करीब 17 करोड़ नई नौकरियां भी पैदा होने की उम्मीद है.
क्यों बदल रही है बच्चों को सिखाने की सोच?
The Wall Street Journal में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कई टेक एक्सपर्ट अपने बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं सिखा रहे हैं. वे उन्हें पानी की टंकी ठीक करना, नल रिपेयर करना और दूसरे प्रैक्टिकल काम सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. उनका मानना है कि ऐसी स्किल्स पर मशीनों या एआई का असर कम पड़ता है.
एआई के दौर में कौन-सी स्किल्स रहेंगी काम की?
आज एआई, चैटबॉट्स और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में सिर्फ तकनीकी स्किल्स पर भरोसा करना सही नहीं माना जा रहा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेरेंट्स को बच्चों में ऐसी स्किल्स विकसित करनी चाहिए, जिनकी जरूरत हमेशा बनी रहे. इसी कारण कई लोग डांसिंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और गार्डनिंग जैसी हैंड्स-ऑन स्किल्स पर जोर दे रहे हैं.
ब्लू-कॉलर जॉब्स क्यों मानी जा रही हैं सुरक्षित?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाने वाले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने भी कहा था कि आने वाले समय में एआई कई नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कई काम अब मशीनें इंसानों से ज्यादा तेजी से कर रही हैं. हालांकि हाथों और शरीर से किए जाने वाले कामों में एआई को अभी लंबा समय लगेगा. इसलिए ब्लू-कॉलर जॉब्स फिलहाल ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही हैं. भविष्य में कई जगह इंसान और एआई साथ मिलकर काम करेंगे, जबकि मेडिकल जैसे क्षेत्रों में इंसानों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी.
