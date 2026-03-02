Hindi Gk

Why Truck Lay By Signs Are Along Highways Know What This Means For Drivers

हाईवे के किनारे क्यों लगा होता है 'Truck Lay-By' का साइन बोर्ड? जानें ड्राइवरों के लिए क्या है इसका मतलब

Truck Lay-By Meaning on Highway: हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते समय आपने अक्सर हरे रंग के Truck Lay-By लिखे हुए साइन बोर्ड देखे होंगे. यह बोर्ड सूचनात्मक सड़क चिह्न (Informational Road Sign) की श्रेणी में आता है, जो सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाता है.

Truck Parking on Expressways: जब भी हम कहीं दूर सफर पर निकलते हैं तो हमें रास्ते में कई सारे साइन बोर्ड लगे दिखाई पड़ते हैं. सड़क किनारे लगे ये हरे या नीले रंग के आयताकार बोर्ड सूचनात्मक सड़क चिह्न की कैटेगरी में आते हैं. ये बोर्ड किसी प्रकार का सख्त आदेश नहीं देते, बल्कि यात्रियों को आगे मिलने वाली सुविधाओं, जैसे अस्पताल, पेट्रोल पंप या पार्किंग, की जानकारी देते हैं. इसी तरह का एक साइन बोर्ड Truck Lay-By का होता है. आइये जानते हैं इसे हाईवे के किनारे क्यों लगाया जाता है और इसके क्या मायने होते हैं..

ले-बाय का तकनीकी मतलब

ले-बाय हाईवे के किनारे बनी एक अतिरिक्त और पक्की लेन होती है, जो मुख्य सड़क (Carriageway) से थोड़ी हटकर होती है. इसे विशेष रूप से भारी वाहनों यानी ट्रकों के सुरक्षित ठहराव के लिए डिजाइन किया जाता है. इसका निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि वाहन को रुकने के लिए मुख्य सड़क के किनारे का उपयोग न करना पड़े, जिससे ट्रैफिक का बहाव प्रभावित न हो.

ड्राइवरों को देता है ये संदेश

लंबी दूरी तय करने वाले ट्रक ड्राइवर घंटों तक लगातार ड्राइविंग करते हैं. लगातार गाड़ी चलाने से होने वाली थकान या नींद के झोंके भीषण हादसों का कारण बनते हैं. Truck Lay-By ड्राइवरों को एक ऐसा सुरक्षित स्थान प्रदान करता है जहां वे गाड़ी रोककर आराम कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं या अपनी नींद पूरी कर सकते हैं. यह ड्राइवरों की कार्यक्षमता और सड़क सुरक्षा दोनों को बढ़ाता है.

चलती हाईवे पर रूकने का सुरक्षित ‘ठिकाना’

मोटर व्हीकल नियमों के तहत हाईवे पर अनावश्यक रूप से गाड़ी खड़ा करना मना है. Truck Lay-By का साइन बोर्ड ड्राइवरों को नियम सम्मत तरीके से रुकने की सुविधा देता है. यह एक सुरक्षित ‘पिट-स्टॉप’ की तरह है, जिसे इस तरह बनाया जाता है कि यहां से दोबारा मुख्य सड़क पर आते समय ड्राइवर को पीछे से आने वाली गाड़ियों का स्पष्ट नजारा मिल सके और वह सुरक्षित रूप से दोबारा हाईवे पर चढ़ सके.

पीछे से होने वाली टक्कर से बचाव

हाईवे पर गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार में होती हैं. अगर कोई भारी वाहन बिना ले-बाय के सीधे सड़क के किनारे या शोल्डर पर खड़ा कर दिया जाए, तो पीछे से आ रही गाड़ियों के उससे टकराने का खतरा बहुत अधिक होता है. Truck Lay-By ट्रकों को सड़क से पूरी तरह बाहर कर देता है, जिससे पीछे से होने वाली टक्करों की संभावना लगभग खत्म हो जाती है.

हाईवे को रूके गाड़ियों से जाम मुक्त रखना

जब दूर सफर करने के बाद भारी वाहन मुख्य सड़क पर रुकते हैं, तो सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे पीछे से आने वाले ट्रैफिक की गति धीमी हो जाती है और जाम लगने लगता है. ले-बाय यह सुनिश्चित करता है कि मुख्य सड़क का यातायात बिना किसी रुकावट के अपनी सामान्य गति से चलता रहे. यह सड़क की क्षमता (Road Capacity) को बनाए रखने में मदद करता है.

