By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अकेले ही पूरा ईरान फोड़ने की ताकत! USS अब्राहम लिंकन को क्यों कहलाता है तैरता किला? 5 प्वाइंट्स में जानें इसकी खासियत
USS Abraham Lincoln aircraft carrier feature: अब्राहम लिंकन एक परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ मिलकर किसी भी देश के खिलाफ पूरी सेना जितनी तबाही मचा सकता है. इसमें 70 से अधिक लड़ाकू विमान और सैकड़ों मिसाइलें तैनात हैं
USS Abraham Lincon: जब भी दुनिया के किसी कोने में तनाव बढ़ता है, तो अमेरिका अक्सर अपने सबसे घातक हथियार यानी ‘एयरक्राफ्ट कैरियर’ को वहां तैनात कर देता है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब इजरायल ईरान पर प्रिवेंटेटिव अटैक कर रहा था. जब दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट पहुंचे यूएसएस अब्राहम लिंकन (CVN-72) इजरायल की मदद के लिए इस स्ट्राइक में शामिल हो गया. आइए USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत 5 प्वाइंट्स में जानते हैं…
परमाणु ऊर्जा से चलने वाला महाबली
USS अब्राहम लिंकन की सबसे बड़ी ताकत इसके भीतर लगे परमाणु रिएक्टर (Nuclear Reactors) हैं. इसकी वजह से इसे ईंधन भरने के लिए बार-बार किनारे पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती. यह लगातार 20-25 सालों तक बिना रुके समुद्र में चल सकता है. इसकी रफ्तार 30 नॉट (लगभग 56 किमी/घंटा) से भी ज्यादा है, जो इतने विशालकाय जहाज के लिए हैरान करने वाली बात है.
खामेनेई की ‘बसीज सेना’ को क्यों कहां जाता है ईरान की ढाल? आर्मी से कितना अलग है इनका मिशन, इनमें किसे शामिल करते थे
90 लड़ाकू विमानों का चलता-फिरता ठिकाना
इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लड़ाकू विमान का चलता-फिरता ठिकाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने साथ 70 से अधिक घातक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर लेकर चलता है. इसमें दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स जैसे F-35C लाइटनिंग II और F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट तैनात रहते हैं. यह किसी भी देश की सीमा के पास जाकर वहां से हवाई हमला करने की क्षमता रखता है, जिससे इसे किसी विदेशी एयरबेस की जरूरत नहीं पड़ती.
समुद्र में बसा एक ‘मिनी शहर’
यूएसएस अब्राहम लिंकन केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक शहर है. इसमें एक बार में करीब 5,000 से 6,000 नौसैनिक और कर्मचारी रह सकते हैं. इसके भीतर अस्पताल, जिम, लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल और यहां तक कि अपना खुद का रेडियो और टीवी स्टेशन भी है. इसके किचन में हर रोज हजारों लोगों के लिए खाना बनता है और इसमें महीनों का राशन स्टॉक रहता है. यूएसएस अब्राहम लिंकन को ‘तैरता किला’ भी कहते हैं क्योंकि इसे भेदना लगभग नामुमकिन है. इसमें सी स्पैरो मिसाइल सिस्टम, फालानक्स CIWS, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही उड़ा देता है और एडवांस्ड रडार तकनीक लगी है. इसके अलावा, यह कभी अकेला नहीं चलता, इसके साथ हमेशा डिस्ट्रॉयर (Destroyers) और सबमरीन (Submarines) का एक पूरा बेड़ा चलता है, जो इसे चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है.
कैरियर स्ट्राइक ग्रुप-3 की ताकत
USS अब्राहम लिंकन अकेला नहीं लड़ता, बल्कि यह एक विशाल युद्ध समूह Carrier Strike Group 3 का नेतृत्व करता है. इस ग्रुप में 3-4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, घातक क्रूजर और परमाणु हमले करने में सक्षम पनडुब्बियां शामिल होती हैं. इस पूरे समूह के पास सैकड़ों टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें होती हैं, जो दुश्मन के एयरबेस, मिसाइल साइट और तेल फैक्ट्रियों को मीलों दूर से ही ध्वस्त कर सकती हैं. इसमें मौजूद EA-18G ग्रोवलर विमान दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम कर सकते हैं, जबकि F-35C स्टील्थ फाइटर बिना पकड़े गए दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला कर सकते हैं. यह ग्रुप एक दिन में 150 से अधिक हवाई हमले करने में सक्षम है, जिससे यह किसी भी देश की नौसेना और हवाई सुरक्षा को पूरी तरह पंगु बना सकता है.
अचूक नेविगेशन और मारक क्षमता
अब्राहम लिंकन में लगे कैटापुल की मदद से चंद सेकंडों के भीतर भारी-भरकम लड़ाकू विमानों को रनवे से लॉन्च किया जा सकता है. इसका रडार सिस्टम सैकड़ों मील दूर से ही दुश्मन की हरकत को पकड़ लेता है. अपनी इसी मारक क्षमता की वजह से यह अकेले ही किसी भी छोटे देश की वायुसेना या नौसेना को ध्वस्त करने की ताकत रखता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें