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विदेश में लिया डिवोर्स भारत में क्यों-कब नहीं होगा मान्य? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताई एक-एक बात

Foreign Divorce Validity in India: सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, विदेश में लिए अदालत से लिए तलाक की डिक्री भारत में तभी मान्य होगी जब इन मामलों की सुनवाई भारतीय कानून के जैसे ही हो और दोनों पार्टी अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए हो.

Published date india.com Published: March 20, 2026 4:12 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Divorce decree in foreign can be valid in India
विदेश में लिया गया तलाक भारत में कब होगा मान्य? जानें यहां

NRI Divorce Rules: आज के दौर में बहुत से भारतीय नागरिक विदेशों में जाकर बस गए हैं. इन नागरिकों की शादी तो भारत में होती है लेकिन कई बार अनबन होने पर ये फॉरेन कोर्ट में ही तलाक (Divorce) ले लेते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका या किसी और देश की अदालत से मिला तलाक भारत में भी मान्य है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई की. आइये जानते हैं कि शीर्ष अदालत ने क्या फैसला सुनाया है…

क्या फॉरेन कोर्ट का फैसला भारत में ‘मान्य’?

सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इस बात पर जोर दिया है कि फॉरेन कोर्ट में दिया गया हर तलाक भारत में अपने आप मान्य नहीं हो जाता, खासकर अगर शादी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई है, तो उस पर हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 (HMA) के नियम लागू होते हैं. अगर विदेशी अदालत ने ऐसे आधार पर तलाक दिया है जो भारतीय कानून में मान्य नहीं है, तो उस फैसले को भारत में भी अमान्य माना जाएगा.

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क्या है पूरा मामला?

इस मामले में अमेरिकी अदालत (Oakland Circuit Court) ने विवाह का पूर्ण रूप से टूटने (Irretrievable Breakdown of Marriage) के आधार पर तलाक दिया था. हालांकि, हिंदू मैरिज एक्ट में इस आधार पर सीधे तौर पर तलाक का प्रावधान नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह फैसले का यह आधार भारतीय कानून (HMA) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए विदेशी अदालत का यह फैसला भारत में सीधे तौर पर लागू नहीं हो सकता.

चूंकि, इस केस में पति-पत्नी पिछले 18 साल से अलग रह रहे थे. कोर्ट ने माना कि विदेशी डिक्री तकनीकी रूप से गलत थी, लेकिन इस शादी में भी कुछ बचा नहीं है, जिससे इसे बनाए रखा जा सके. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्ति यानी अनुच्छेद 142 Article 142) का इस्तेमाल करते हुए इस शादी को खत्म करने का आदेश दिया. कोर्ट ने फैसले में कहा कि 18 साल के अलगाव के बाद साथ रहने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए इसकी कार्यवाही को जारी रखने से कोई उचित लाभ नहीं होगा.

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कब विदेशों में लिया गया तलाक माना जाएगा अमान्य?

सुप्रीम कोर्ट ने वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी केस का जिक्र करते हुए कुछ शर्तें तय की हैं. इन नियमों के मुताबिक, फॉरेन में लिए गए तलाक तब मान्य नहीं होगा जब,

  • वह भारतीय वैवाहिक कानून के खिलाफ हो,
  • तलाक धोखाधड़ी से ना ली गई हो,
  • दूसरी पार्टी ने अपनी मर्जी से विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) को स्वीकार न किया हो,
  • फैसले में नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का पालन न किया गया हो,
  • अगर एक पक्ष विदेश में केस करता है और दूसरा पक्ष वहां शामिल नहीं होता, तो ऐसे एकतरफा (Ex-parte) फैसले को भारत में चुनौती दी जा सकती है.

अगर आपकी शादी भारत में हुई है और आप विदेश में तलाक ले रहे हैं, तो भारतीय कानून के मुताबिक, दूसरे पार्टी की सहमति और मौजूदगी बहुत जरूरी है. अगर कोई एक पक्ष भारत में रहता है और दूसरा विदेश में चुपचाप तलाक ले लेता है, तो भारत में उसे अमान्य माना जाएगा.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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