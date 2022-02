UP Assembly Election 2022: यूपी विधानसभा के चुनावी समर में उतरी बसपा ने शनिवार को 54 प्रत्याशियों के नाम वाली एक लिस्ट (BSP released list of 54 candidates) जारी की है. बसपा ने गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन (Khwaja Shamsuddin) को मैदान में उतारा है. 6वें चरण की इस लिस्ट में अवध और पूर्वांचल के 54 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया. इस लिस्ट में 11 दलित, 6 मुस्लिम, 17 सवर्ण और 20 OBC लोगों को मौका दिया है.Also Read - UP के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, G-23 के गुलाम नबी आजाद को मिली जगह

लिस्ट में अंबेडकरनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले की विधानसभा सीटों से लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है. बहुजन समाज पार्टी ने कुशीनगर के फाजिलनगर में संतोष तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती देंगे. बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ में केन्द्रीय कैम्प कार्यालय से जारी इस सूची में अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम हैं.

बसपा ने अम्बेडकरनगर,सिद्धार्थनगर तथा बलरामपुर के कई प्रत्याशी बदले भी हैं. इसके साथ ही सथ बस्ती, संतकबीरगर, महाराजगंज गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया तथा बलिया की सभी सीट के प्रत्याशियों का नाम भी घोषित किया है. मेंहदावल से मोहम्मद ताबिश खां, खलीलाबाद आफताब आलम, फाजिलनगर से संतोष तिवारी, कुशीनगर से मुकेश्वर, हाटा से शिवांग सिंह सैंथवार, रामकोला से विजय कुमार, रुद्रपुर से मनीष पांडेय, देवरिया से राम शरण सिंह सैंथवार को प्रत्याशी बनाया गया है.

इसके अलावा पथरदेवा से परवेज आलम, रामपुर कारखाना से पुष्पा शाही, भाटपार रानी से अजय कुशवाहा, सलेमपुर से राजेश भारती, बरहज से विनय लाल, बेल्थरा से प्रवीण प्रकाश, रसड़ा से उमाशंकर सिंह, सिकंदरपुर से संजीव कुमार वर्मा,फेफना से कमल देव सिंह यादव, बलिया से शिवदास, बांसडीह से मालती राजभर ,बैरिया से अंगद मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है.

इनपुट IANS से