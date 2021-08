UP, Uttar Pradesh, Maharajganj, UP Police, Nepal, News: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कल बुधवार को यूपी पुलिस को नशीली दवाओं (Psychotropic drugs) की बड़ी तस्‍करी का भांडाफोड़ करने में एक अभियान के तहत एक बड़ी कामायाबी मिली है. पुलिस की इस कार्रवाई में 686 की रुपए की नशीली दवाएं एक व्‍यक्‍ति के घर और गोदाम से जब्‍त हुईं हैं. यह मामला यूपी के महाराजगंज जिले (Maharajganj) का है, जहां पुलिस ने सूचना मिलने के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारकर 686 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्‍त की हैं.Also Read - गन्ना भुगतान में लापरवाही पर पांच चीनी मिलों के खिलाफ आरसी जारी

Psychotropic drugs worth Rs 686 crores have been seized from the home & godown of a person in Thuthibari area of Maharajganj. The person has been arrested & another accused is on the run. They sold the drugs to local medical stores & in Nepal: SP Pradeep Gupta (04.08) pic.twitter.com/R6QSjcVxBp

