Gujrat News: गुजरात के वडोदरा में एक सिविल इंजीनियर बच्चों को फुटपाथ पर मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं. सिविल इंजीनियर निकुंज त्रिवेदी ने बताया कि वह चाहते हैं कि प्रदेश के गरीब बच्चे भी शिक्षित बनें. उनके पास केजी से लेकर 10वीं कक्षा तक के कोचिंग पढ़ने आते हैं. बच्चों की संख्या 100 के आस-पास है. इसमें कुछ बच्चे सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ते हैं. निकुंज त्रिवेदी ने बताया कि वे किसी भी बच्चे से पैसा नहीं लेते हैं. उनकी कोशिश रहती है कि वे सभी को समय दें और अच्छी शिक्षा दें.Also Read - गुजरात ATS ने तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया, मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया

निकुंज ने बताया कि उनके पास ऐसे बच्चे कोचिंग पढ़ने आते हैं जिनके माता-पिता ट्यूशन की फीस नहीं दे पाते हैं. इसलिए वह सभी बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं. उन्होंने बताया कि वह यहां 8 महीने से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इससे पहले एक मंदिर परिसर में वे चार साल से बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे थे. Also Read - PM मोदी को क्लीन चिट देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, ये है पूरा मामला

I teach the students of std 5-10 their syllabus & clear the basics of younger students; make them write in Gujarati, English & Hindi. Public helps us (financially) & I pay the school fees of 5-6 students. Students who I taught before are now helping me to teach: Nikunj Trivedi pic.twitter.com/zsVkSELav5

— ANI (@ANI) June 26, 2022