Gujarat Assembly Elections 2022: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम यहां के लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि हम सभी गुजरातियों को मुफ्त और सर्वोत्तम स्वास्थ्य उपचार प्रदान करेंगे.मोहल्ला क्लीनिक की तरह शहरों और गांवों में भी स्वास्थ्य क्लीनिक खोले जाएंगे. हम सरकारी अस्पतालों में सुधार करेंगे और जरूरत पड़ने पर नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे. केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की 27 साल से सरकार है. यहां के लोग बहुत दुःखी हैं. बीजेपी लंबे समय से यहां पर सरकार चला रही है इसकी वजह से उसमें अहंकार आ गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) जनता के मुद्दों पर चर्चा कर रही है. पॉजिटिव कैंपेन चला रही है. आज हम शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने गुजरात आए हैं. दिल्ली के सीएम ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की सराहना की है, हम गुजरात के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने में मदद करेंगे.

अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग गुजरात के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम करेंगे. हम लोग आपके पूरे परिवार के लिए अच्छे और मुफ्त इलाज का भी इंतज़ाम करेंगे.केजरीवाल ने कहा कि गुजरात सरकार महंगाई और बेराजगारी पर विफल रही है. लोग महंगाई से परेशान हैं और सब चीज़ें महंगी हो गई हैं. गुजरात में युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं. हमने दिल्ली में 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिया है. यहां भी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा.

We're guaranteeing that we'll provide free & best health treatment to all Gujaratis. Like Mohalla clinics, health clinics will be opened in cities & villages. We'll improve govt hospitals & new government hospitals will be opened if needed: AAP National Convenor Arvind Kejriwal pic.twitter.com/3ayf83i6KM

