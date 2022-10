Gujarat Assembly Elections: आम आदमी पार्टी (आप) ने गुजरात में होने वाले आसन्न विधानसभा चुनाव में 12 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पांचवीं सूची रविवार को जारी कर दी. इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य में 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस ने अभी तक चुनावों के लिए किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है. प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के साथ मुख्य मुकाबले में खुद को पेश करने की कोशिश कर रही केजरीवाल की पार्टी ने छह अक्टूबर को 12 प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी की थी और कहा था कि वह राज्य में सभी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी.Also Read - Bhupendra Patel sworn-in as New CM of Gujarat: भूपेंद्र पटेल ने 17 वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली

रविवार को घोषित सूची में 12 सीटों में से चार अनुसूचित जनजाति तथा दो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. इन 12 सीटों में से छह सीटें कांग्रेस, पांच भाजपा और एक सीट भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के पास है. आप की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने सूची जारी करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने काफी पहले ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करके एक मिसाल पेश की है ताकि इन उम्मीदवारों को जनता तक पहुंचने का पर्याप्त समय मिल सके. Also Read - Rahul Gandhi’s new jibe after BJP’s Arun Jaitley clarification on Modi’s Pak remark | राज्यसभा में दी गई जेटली की सफाई पर राहुल ने कसा तंज, शेयर किया पीएम मोदी के बयान वाला वीडियो

पार्टी की पांचवीं सूची के अनुसार, भुज से राजेश पंडोरिया, इडर से जयंतीभाई परनामी, निकोल से अशोक गजे, साबरमती से जसवंत ठाकोर, टंकारा से संजय भटासना, कोडिनार (एससी) से वलजीभाई मकवाना, महुदा से रावजीभाई वाघेला, बालासिनोर से उदयसिंह चौहान, मोरवा हादफ (एसटी) से बानाभाई दामोर, झालोद (एसटी) से अनिल गरासिया, डेडियापाड़ा (एसटी) से चैतार वसव और व्यारा (एसटी) से बिपिन चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है. असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने अभी तक दानीलीमदा (एससी), जमालपुर खड़िया और सूरत-ईस्ट से तीन उम्मीदवारों की सूची जारी की है. Also Read - Gujarat Elections: Reason why BJP got restricted to 99 | गुजरात में वोट शेयर बढ़ा फिर भी 99 सीटों पर ही सिमट गई बीजेपी, क्यों?

