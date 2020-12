Fire at chemical factory in Ahmedabad: गुजरात के अहमदाबाद में एक रसायन फैक्ट्री में आग लग गई. रात में आग लगी. आग इतनी ज़बरदस्त थी कि फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से में फैल गई. आग बुझाने के लिए 40 दमकल गाड़ियाँ पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. घटना में अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है. Also Read - अहमदाबाद के बाद हैदराबाद पहुंचे पीएम मोदी, Bharat Biotech की वैक्सीन पर डॉक्टरों से करेंगे बात

गुजरात के अहमदाबाद के वातवा औद्योगिक क्षेत्र में रसायन फैक्ट्री में देर रात करीब एक बजे आग लग गई. दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. Also Read - PM Modi Visit: कोरोना वैक्सीन की समीक्षा करने अहमदाबाद के Zydus Biotech Park पहुंचे पीएम मोदी

फायर स्टेशन के अधिकारी अभिजीत गडवी ने बताया कि दमकल की 45 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया और चार घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है. आसपास लोगों में आग लगने के कारण दहशत फैल गई.