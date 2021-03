Gujarat, Ahmedabad, buses, COVID-19, Coronavirus, News: गुजरात (Gujarat) की राजधानी अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते शहर में स्‍थानीय बसों के संचालन पर आज गुरुवार से अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है. वहीं शहर के पार्कों और गार्डेन्‍स बंद कर दिए गए हैं. बता दें कि गुजरात अभी भी देश में कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे ज्‍यादा मामलों वाले राज्‍यों में शामिल है. कल यानि बुधवार को गुजरात में बुधवार को कोविड-19 के 1,122 नए मामले सामने आए थे. बता दें कि कल बुधवार को सूरत में सबसे अधिक 353 नए मामले आए. इसके अलावा अहमदाबाद 271, वडोदरा 114 और राजकोट में 112 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी. Also Read - Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad में धारा 144 लागू, घर से निकलने से पहले जान लें ये रूल्‍स

कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस (AMTS) और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बसों ( Ahmedabad Bus Rapid Transit System buses) के संचालन को आज से निलंबित कर दिया गया है. ये निलंबन अगले आदेश तक जारी रहेगा. वहीं, गुजरात में कोरोना मामलों में वृद्धि के कारण अहमदाबाद के सभी उद्यान और पार्क आज से अगले आदेश तक जनता के लिए बंद कर दिया गया है.

Gujarat: Due to the increasing number of COVID19 cases, Ahmedabad Municipal Transport Service (AMTS) and Ahmedabad Bus Rapid Transit System buses operation to remain suspended from today until further orders pic.twitter.com/W8ugvhfqXA

