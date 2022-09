अहमदाबाद: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि 2014 से पहले कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान पार्टी नेताओं ने स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के बजाय चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को उन्नत बनाने के नाम पर पैसा बनाया.Also Read - Congress अध्यक्ष पद के चुनाव में नया ट्विस्ट! क्या पवन बंसल भी हैं रेस में? नामांकन फॉर्म मंगवाया और...

गांधीनगर जिले के कलोल में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्तासीन होने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में परिदृश्य में बदलाव आया. Also Read - कर्नाटक: आरएसएस नेता की गाड़ी पर बदमाशों ने लिखी जान से मारने की धमकी

Gujarat | Our govt has made traditional technical education more inclusive in the country through the new education policy. We have given importance to regional languages, various entrance exams are being conducted in regional languages: Union HM Amit Shah in Gandhinagar pic.twitter.com/TjOs0sHvJ7

— ANI (@ANI) September 27, 2022