Gujarat, Arvind Kejriwal, Surat, AAP, News:आम आदमी पार्टी के संयोजक (AAP Convener) व दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री (Delhi CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज शुक्रवार को सूरत पहुंचे हैं और यहां अपनी पार्टी के न‍वनिर्वाचित पार्षदों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है. सूरत में केजवाली आज एक रोड शो भी करने जा रहे हैं. Also Read - कम की गई केजरीवाल की सुरक्षा, हटाए गए दिल्ली पुलिस के कमांडो? जानिए क्या बोला गृह मंत्रालय

सूरत में आयोजित एक मीटिंग में आप संयोक अरविंद केजरीवाल सूरत में नवनिर्वाचित कार्पोरेटर और पार्टी वालंटियर से मिले हैं. Also Read - Ahmedabad Municipal Election Results: अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्‍मीदवार भी आगे

बता दें कि गुजरात में नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अच्‍छा प्रदर्शन किया और पार्षदों की 27 सीटें जीतने में कामयाब रही है. केजरीवाल आप को वोट देने पर लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आज 26 फरवरी को सूरत में रोडशो करने वाले हैं. Also Read - Gujarat Municipal Election Results 2021 LIVE: गुजरात के 6 नगर निकाय चुनाव में BJP को बड़ी बढ़त, Congress की करारी हार

Gujarat: Aam Aadmi Party (AAP) Convener and Delhi CM Arvind Kejriwal meets newly elected Corporators of the party as well as its volunteers, in Surat. pic.twitter.com/XL6Upb1sh2

