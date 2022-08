Gujarat Elections 2022: गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं. वडोदरा में उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनी तो तीन महीने के भीतर राज्य के लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का पहला वादा बिजली आपूर्ति को लेकर है. गुजरात में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है. हमने दिल्ली में बिजली आपूर्ति मुफ्त कर दी है. पंजाब में 25 लाख घरों में हाल ही में शून्य बिजली बिल आया है. एक सितंबर तक 26 लाख और परिवारों के बिल जीरो आएंगे. गुजरात में भी अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिला तो यहां भी बिजली के बिल ज़ीरो आएंगे.Also Read - गुजरात: ‘हर घर तिरंगा’ के लिए बांस की लाखों छड़ी बनाने में जुटीं जनजातीय महिलाएं, बड़े पैमाने पर चल रही तैयारी

केजरीवाल ने कहा कि जैसे दिल्ली में रोज़गार दिए वैसे ही गुजरात के हर बेरोज़गार युवा को रोजगार देंगे. जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हर महीने 3000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 10 लाख सरकारी नौकरियां सृजित की जाएंगी. पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाएंगे.केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मॉडल की तर्ज पर गुजरात के गांवों में अस्पताल और स्कूल बनाया जाएगा. Also Read - Lumpy Virus Disease: पाकिस्तान से भारत पहुंचा Lumpy Virus, वीडियो में देखें बचाव के तरीके | Watch Video

Gujarat | 3 months after making govt in Gujarat, we'll make electricity free. We've a plan for employment of youth, unemployment allowance to be given to unemployed. Will make hospitals, schools in villages on lines of Delhi model: Delhi CM & AAP National Convenor Arvind Kejriwal pic.twitter.com/WVQSpQQ7IR

— ANI (@ANI) August 7, 2022