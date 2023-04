Hindi Gujarat

अतीक अहमद को मौत का खौफ, बोला-वे मुझे मारना चाहते हैं, यह सही नहीं, यूपी पुलिस साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही

अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर और मर्डर का डर बुरी तरह से सता रहा, यूपी पुलिस की टीम उसे गुजरात की साबरमती जेल से लेकर जैसे ही प्रयागराज लाने को रवाना होने लगी, तभी फिर उसने कहा कि वे मुझे मारन चाहते हैं

Atiq Ahmed, UP, Prayagraj, Gujarat, Sabarmati Jail, Umesh Pal Murder case: अतीक अहमद (Atiq Ahmed says) को अपने एनकाउंटर और मर्डर का डर बुरी तरह से बार बार सता रहा है. उसका यह डर आज मंगलवार को एक बार फिर सामने आ गया. यूपी पुलिस की टीम आज जब उसे गुजरात ( Gujarat) की साबरमती जेल ( Sabarmati Jail) से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (UP’s Prayagraj ) के लिए रवाना हो रही थी, उसी दौरान वाहन में बिठाए जाने के वक्त अतीक अहमद ने कहा, ”यह सही नहीं है. वे मुझे मारना चाहते (It is not right, They want to kill me) हैं.”

अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज में हत्या के एक मामले में पेशी के लिए लाया जा रहा है. गुजरात की साबरमती जेल से गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज के लिए आ रही है.

यूपी पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में सड़क मार्ग से प्रयागराज की जेल लाया जा रहा है.

#WATCH | “It is not right. They want to kill me,” says gangster Atiq Ahmed on being taken to UP’s Prayagraj from Gujarat’s Sabarmati Jail for production in a murder case. pic.twitter.com/YLJ5WavkX7 — ANI (@ANI) April 11, 2023

गैंगस्टर-माफिया अतीक अहमद को यूपी के प्रयागराज लाए जाने पर मारे गए उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा, मैं कार्यवाही के लिए प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं मांग करती हूं कि जिस तरह अतीक अहमद ने मेरे पति को मारा, उसे भी मारा जाए. उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए.

#WATCH | “I want to thank the administration for the proceedings. I demand that the way Atiq Ahmed killed my husband, he should be killed as well. He must not be spared”: Jaya Pal, Wife of slain Umesh Pal on gangster-mafia Atiq Ahmed being brought to UP’s Prayagraj pic.twitter.com/9xhM0zjJHT — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 11, 2023

इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में उमेश पाल और उनके दो पुलिस सुरक्षा गार्डों की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पाल की पत्नी जया पाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर 25 फरवरी को अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

उत्तर प्रदेश पुलिस 26 मार्च को भी अहमद को अदालत में पेश करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज ले गई थी. 28 मार्च को वहां की अदालत ने 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में अहमद और दो अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

उत्तर प्रदेश के 60 वर्षीय पूर्व विधायक और लोकसभा सदस्य को प्रयागराज से लगभग 24 घंटे की सड़क यात्रा के बाद 29 मार्च को यूपी पुलिस वैन में गुजरात की उच्च सुरक्षा वाली जेल में वापस लाया गया था.

2006 में, अतीक अहमद और उनके सहयोगियों ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पक्ष में अदालत में बयान देने के लिए मजबूर किया. उमेश पाल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में निर्देश दिया था कि जेल में रहने के दौरान एक रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट के आरोप में अहमद को गुजरात की एक उच्च-सुरक्षा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था.

पुलिस ने कहा कि अहमद पर हाल ही में उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. सबसे सनसनीखेज हत्याओं में, जिसमें अहमद कथित रूप से शामिल है, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की थी, जिसकी 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इस हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज स्थित उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

अहमद ने पिछले महीने सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें और उनके परिवार को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी के रूप में झूठा फंसाया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है.

अहमद ने अपनी याचिका में कहा था कि यूपी पुलिस पूरी तरह से उसकी ट्रांजिट रिमांड और अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाने के लिए पुलिस रिमांड की मांग कर रही थी और वह “वास्तव में आशंका है कि इस ट्रांजिट अवधि के दौरान उसे खत्म किया जा सकता है”. (पीटीआई-ani)

