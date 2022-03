Bhagavad Gita, Gujarat, गांधीनगर: गुजरात सरकार (Gujarat Govt) ने आज गुरुवार को भगवद् गीता (Bhagavad Gita)को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से छठी से 12वीं कक्षाओं तक के स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करने की विधानसभा में घोषणा की है. गुजरात सरकार ने अपने राज्‍य की शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति और प्रणाली को स्‍कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए प्रथम चरण में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के स्‍कूलों में बच्‍चों की रुचि और समझ के अनुसार भगवद गीता (Bhagavad Gita) के मूल्‍यों और सिद्धांतों को शामिल करने जा रही है.Also Read - Gujarat: PM मोदी का दूसरे भी दिन भी रोड शो निकला, 12 किमी लंबे रास्‍ते में उमड़ी भीड़ ने फूल-मालाएं बरसाए

शिक्षा मंत्री जीतू वघानी (Gujarat Education Minister Jitu Vaghani) ने शिक्षा विभाग के लिए बजटीय आवंटन पर विधानसभा में एक चर्चा के दौरान यह घोषणा की.

Bhagavad Gita, in Std 6th to 8th, should be introduced in the form of story and recitation in the textbooks. In Std 9th to 12th, Bhagavad Gita should be introduced in the form of story and recitation in the first language textbook: Gujarat Education Minister Jitu Vaghani

