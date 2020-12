Bharat Bandh 2020 News: कांग्रेस विधायक जशुभाई पटेल को पुलिस ने हिरासत में लेकर लॉक अप (Lock Up) में बंद कर दिया. इस पर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस विधायक जशुभाई पटेल हवालात में ही रामधुन (Ram Dhun) का जाप करने लगे. हवालात में राम धुन के जाप के बाद अलग ही माहौल हो गया. कांग्रेस विधायक के साथ ही और भी कई कांग्रेस कार्यकर्ता हवालात में बंद थे. Also Read - Bharat Bandh: तस्वीरों में देखें भारत बंद का असर, जानिए-किन-किन जगहों पर किसानों के समर्थन में उतरे लोग और कहां पर रोकी गई ट्रेन

मामला गुजरात के अरावली जिले में का है. यहाँ कांग्रेस नेता किसानों के भारत बंद का समर्थन करने उतरे थे. इसी दौरान गुजरात पुलिस ने निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन करने के कारण हिरासत में लिया गया है. इसके बाद वे पुलिस लॉक-अप में 'राम धुन' का जाप करने लगे.

दिल्ली में आंदोलनरत किसानों (Kisan Andolan) द्वारा बुलाए गए 'भारत बंद' (Bharat Bandh) के कारण गुजरात में लगाई गई 144 धारा के तहत बायद के विधायक और लगभग दो दर्जन उनके समर्थकों को मालपुर कस्बे के पुलिस थाने की हवालात में बंद कर दिया गया है. लॉक-अप में उन्होंने भगवान राम का लोकप्रिय भक्ति गीत राम-धुन गाना शुरू कर दिया. पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने एहतियात के तौर पर सोमवार की रात निषेधात्मक आदेशों की घोषणा की थी. इस बीच पूरे राज्य में कांग्रेस के कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया.