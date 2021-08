मेहसाणा: पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना बेन पटेल के रविवार को टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की महिला एकल क्लास 4 स्पर्धा के फाइनल में एतिहासिक रजत पदक जीतने के बाद गुजरात के मेहसाणा जिले के उनके पैतृक गांव सुंधिया में परिवार के सदस्यों और मित्रों ने पारंपरिक ‘गरबा’ नृत्य, पटाखे जलाकर और एक दूसरे पर गुलाल लगाकर जश्न मनाया. वहीं, गुजरात के सीएम ने भाविना को तीन करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: भाला फेंक में भारत को झटका, फाइनल में Ranjeet Bhati का एक भी प्रयास वैलिड नहीं

भाविनाबेन के पिता हसमुख पटेल ने उसकी जीत के बाद संवाददाताओं से कहा, ”वह भले ही दिव्यांग हो लेकिन हमने उसे कभी इस तरह नहीं देखा. हमारे लिए वह ‘दिव्य’है. हमें बेहद खुशी है कि उसने देश के लिए रजत पदक जीता.” Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Rakesh Kumar प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, Shyam Sundar Swami नॉकआउट से बाहर

#WATCH Family members and friends of Para-paddler Bhavina Patel in Mehsana perform ‘garba’ to celebrate her bringing home a Silver medal in her maiden Paralympic Games pic.twitter.com/h55CAAycOG

— ANI (@ANI) August 29, 2021