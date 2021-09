Bhupendra Patel sworn-in as new CM of Gujarat: भूपेंद्र पटेल ने राज भवन में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है. अपराह्न 2:20 बजे राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में पटेल शपथ ग्रहण की. राजभवन में आयोज‍ित शपथ ग्रहण समारोह में राज्‍यपाल ने पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है. बता दें कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पटेल को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए रविवार को आमंत्रित किया था.Also Read - Gujarat CM Oath Today: भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ आज अपराह्न 2:20 बजे लेंगे

राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज शपथ से पहले गांधीनगर के स्वामीनारायण मंदिर में गौ-पूजा की.