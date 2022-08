Bilkis Bano Gang Rape Case: बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा भुगत रहे 11 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर जेल से रिहा कर दिया गया. सभी आरोपी गोधरा की उपजेल (Godhra SubJail) में बंद थे. न्यूज एजेंसी PTI ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि दोषियों को गुजरात सरकार (Gujarat Govt) की माफी योजना के तहत रिहा किया गया है.Also Read - गुजरात में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, तीन फीसदी बढ़ाया गया महंगाई भत्ता

All 11 life imprisonment convicts in 2002 Bilkis Bano gang rape case walk out of Godhra sub-jail under Gujarat govt’s remission policy: official

— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2022