Gujarat Polls 2022: गुजरात की गांधीनगर दक्षिण सीट (Gandhinagar South Seat) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार अल्पेश ठाकोर (Alpesh Thakor) ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया. विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामंकन दाखिल करने के अंतिम दिन पर्चा दाखिल करने पहुंचे अल्पेश ठाकोर के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे. ठाकोर 2019 के उपचुनाव में उत्तर गुजरात की राधनपुर सीट से BJP के टिकट पर चुनाव हार गए थे. उन्हें इस बार गांधीनगर दक्षिण सीट से मैदान में उतारा गया है.

We will try to win people’s love. BJP govt is doing the politics of development in Gujarat. I’m confident that BJP will get love & support once again. Congress is not a challenge. They are in pieces, they want to do politics only by fanning caste-based sentiments: Alpesh Thakor pic.twitter.com/mL7D31N1IP — ANI (@ANI) November 17, 2022