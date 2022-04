Boris Johnson, UK, India, अहमदाबाद: भारत के अपने दो दिवसीय दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री (British prime minister) बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने बृहस्पतिवार को महात्मा गांधी को ‘असाधारण व्यक्ति’ बताया, जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर बल दिया. जॉनसन साबरमती आश्रम (Sabarmati Ashram) का दौरा करने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने. साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने एक दशक से अधिक समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के आंदोलन का नेतृत्व किया था. भारत की यात्रा पर आए जॉनसन का शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है.Also Read - ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन मिले गौतम अडानी से, सुर्खियों में है ये खास मीटिंग

#WATCH | UK Prime Minister Boris Johnson arrived in Ahmedabad earlier in the morning to start his India visit and was accorded a grand welcome at the airport

He will later travel to New Delhi to meet PM Modi. pic.twitter.com/7ImtyLXhNZ

— ANI (@ANI) April 21, 2022