Cable Bridge Collapses In Gujarat: गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है. मोरबी में केबल पुल टूटने से बड़ी संख्या में लोग नदी में गिर गए. रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे. मालूम हो कि यह पुल मच्छु नदी (Machchhu river) पर बना है. मरम्मत के बाद इस पुल को थोड़े ही दिन पहले आम लोगों के लिए दोबारा खोला गया था.

Gujarat | A cable bridge collapsed in the Machchhu river, Morbi area today. Several people fear injured. Further details awaited. pic.twitter.com/OZrDTxCWqx — ANI (@ANI) October 30, 2022



लोगों को नदी से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. लोगों को नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat’s Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L — ANI (@ANI) October 30, 2022

जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पुल के खुलने के बाद चार दिन में करीब 12, 000 लोगों ने इस पुल का भ्रमण किया था. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया.

I’m deeply saddened by the tragedy of suspension bridge collapse in Morbi. Relief & rescue ops are ongoing. Instructions given to arrange immediate treatment of the injured. I’m in constant contact with the district administration in this regard, tweets Gujarat CM Bhupendra Patel pic.twitter.com/bU93hib9wv — ANI (@ANI) October 30, 2022

सीएम ने ट्वीट किया, ‘मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज गिरने के समाचार मुझे गहरा दुख हुआ है. राहत और बचाव कार्य जारी है. घायलों के तत्काल उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. मैं इस संबंध में जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में हूं.

PM Narendra Modi spoke to Gujarat CM Bhupendra Patel & other officials regarding the mishap in Morbi. He has sought urgent mobilisation of teams for rescue ops. He has asked that the situation be closely & continuously monitored & extend all possible help to those affected: PMO pic.twitter.com/yWxDRPT211 — ANI (@ANI) October 30, 2022

उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से हादसे को लेकर बात की. पीएमओ की तरफ से बताया गया, ‘पीएम नरेंद्र मोदी ने मोरबी में हुई दुर्घटना के संबंध में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और अन्य अधिकारियों से बात की. उन्होंने बचाव अभियान के लिए टीमों को तुरंत भेजने को कहा है. पीएम ने स्थिति की बारीकी से और लगातार निगरानी करने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए कहा है.

गुजरात से बेहद दुःखद खबर मिल रही है। मोरबी में ब्रिज टूट जाने से कई लोगों के नदी में गिर जाने की खबर है। भगवान से उनकी जान और स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 30, 2022

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है. दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर लिखा, ‘गुजरात से बेहद दुःखद खबर मिल रही है. मोरबी में ब्रिज टूट जाने से कई लोगों के नदी में गिर जाने की खबर है. भगवान से उनकी जान और स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ.’