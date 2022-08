Jamnagar Fire Break Out: गुजरात के जामनगर में एक होटल में आग लग गई है. ये आग बहुत भयंकर तरीके से लगी है. पूरा होटल आग की चपेट में आ गया है, ऐसा बताया जा रहा है. आग इतनी भयंकर लगी है कि बाहर खड़ी गाड़ियाँ भी इसकी चपेट में आती दिख रही हैं. सामने आए वीडियो में आग की भयावहता को देखा जा सकता है.Also Read - केजरीवाल का वादा- गुजरात में AAP सत्ता में आई तो महिलाओं को मिलेगा 1,000 रुपये का मासिक भत्ता

बताया जा रहा है कि जामनगर के एक इलाके में ये होटल है. आग कैसे लगी, अभी इसका पता नहीं लग पाया है. सूचना मिलने पर कई दमकल कर्मी मौके पर हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है. Also Read - Mumbai Fire: मुंबई के रे रोड इलाके की झुग्गी में लगी भीषण आग, देखें VIDEO

#WATCH | A fire broke out in a hotel in Gujarat’s Jamnagar. Fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/bxCPPe3Cec

— ANI (@ANI) August 11, 2022