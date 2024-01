Gujarat के वडोदरा में बड़ा हादसा, झील में पलटी नाव; 6 स्कूली बच्चों की मौत- बढ़ सकता है जान गंवाने वालों का आंकड़ा

Gujarat News Today: गुजरात के वडोदरा में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ है. यहां एक झील में नाव पलटने से 6 स्कूली बच्चों की मौत हो गई. गुजरात सरकार के मंत्री कुबेर डिंडोर (Kuber Dindor) के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने इसकी जानकारी दी. वडोदरा के हरणी झील में हुए हादसे में कई और लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है. नाव पर 27 लोग सवार थे, जिनमें 23 स्कूली छात्र और चार शिक्षक शामिल थे. सभी छात्र एक निजी स्कूल के हैं.

गुजरात के BJP विधायक केयूर रोकड़िया ने बताया, ‘शुरुआती जानकारी के मुताबिक नाव में क्षमता से ज्यादा छात्र सवार थे और करीब 7-8 बच्चों की मौत हो गई है. जिसकी भी गलती होगी, उसे सजा दी जाएगी. हमारी प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बचाना है.

VIDEO | “As per initial information, the boat was carrying more students than its capacity, and around 7-8 children have died. Whoever is at fault will be punished. Our priority is to rescue as many children as possible,” says BJP MLA Keyur Rokadiya on the Vadodara boat capsizing… pic.twitter.com/DlQT8vtRix

— Press Trust of India (@PTI_News) January 18, 2024