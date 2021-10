BSF, BSF constable, Gujarat ATS, Gujarat, News: गुजरात एटीएस (Gujarat ATS) ने आज सोमवार को एक बीएसएफ कॉन्स्टेबल (BSF constable) को पाकिस्‍तान को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में गुजरात के कच्‍छ जिले से अरेस्‍ट किया है. गुजरात एटीएस ने बीएसएफ कॉन्स्टेबल मोहम्मद सज्जाद (Mohammad Sajjad) को पाकिस्तान (sensitive information to Pakistan) को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में कच्छ जिले में गांधीधाम में हिरासत में लिया.Also Read - न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले एक हफ्ते के ब्रेक मे मदद मिलेगी लेकिन ओस की चिंता बरकरार: कोहली

एटीएस के मुता‍बिक, जम्मू-कश्मीर के राजौरी का रहने वाला बीएसएफ कॉन्‍स्‍टेबल मोहम्‍मद सज्‍जाद पाकिस्तान को खुफिया संवेदनशील जानकारी व्हाट्सएप पर सूचनाएं भेजता था. वह बीएसएफ में शामिल होने से पहले पाकिस्‍तान में गया था और वहां 46 दिन तक रहा.

Correction: BSF constable Mohammad Sajjad was taken into custody by Gujarat ATS from Gandhidham* in Kutch district on charges of providing sensitive information to Pakistan

— ANI (@ANI) October 25, 2021