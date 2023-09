गुजरात: पहाड़ से टकराई बस, हैरतअंगेज तरीके से उड़ा ऊपरी हिस्सा, कई गंभीर घायल | VIDEO

Gujarat Road Accident: गुजरात के बनासकांठा में एक बस पहाड़ से टकरा गई. बस इस तरह से टकराई कि उसका ऊपर का आधा हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया. बस में सवार यात्री में से 35 लोग घायल हो गए. इनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है.

बताया जा रहा है कि ये बस अंबाजी जी लौट रही थी. जब दुर्घटना हुई तब बस गुजरात के बनासकांठा इलाके में थी. बस एक पहाड़ के रास्ते से होकर गुजर रही थी. इसी दौरान बस पहाड़ से टकरा गई. बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया. बस सवारियों से भरी थी. 35 यात्री घायल हो गए. इनमें कई यात्रियों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है.

#WATCH | Gujarat: A bus going from Ambaji to Anand met with an accident near Chikhla. More details awaited pic.twitter.com/VSgrqJHXbo

— ANI (@ANI) September 24, 2023