'मन की बात' कार्यक्रम पर भ्रामक Tweet कर फंसे AAP नेता इसुदान गढ़वी, FIR दर्ज

Gujarat News Today: प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ ने बीते रविवार को ही 100 एपिसोड पूरे किये हैं. कार्यक्रम को लेकर किये गए एक ट्वीट पर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने आम आदमी पार्टी (APP) की गुजरात इकाई के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी (Isudan Gadhvi) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बताया, ‘आरोप है कि गढ़वी ने एक ट्वीट कर दावा किया कि केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 100 कड़ियों पर अब तक करदाताओं के 830 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं. उन्होंने कहा कि मामला शनिवार को दर्ज किया गया, जब यह पाया गया कि गढ़वी ने इसके समर्थन में किसी भी प्रासंगिक आंकड़े के बिना यह दावा किया था.

गढ़वी ने ट्वीट बाद में हटा दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली ‘आप’ ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस तरह की ‘झूठी’ प्राथमिकियों के जरिए उसके नेताओं का उत्पीड़न कर रही है. गढ़वी ने 28 अप्रैल को ट्वीट कर दावा किया था, ‘मन की बात की एक कड़ी पर खर्च 8.3 करोड़ रुपये. जिसका मतलब है कि केंद्र ने अभी तक 100 कड़ियों पर 830 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. यह बहुत ज्यादा है. भाजपा कार्यकर्ताओं को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वही यह कार्यक्रम सुनते हैं.’

साइबर अपराध के सहायक पुलिस आयुक्त जे एम यादव ने बताया कि इस ट्वीट का संज्ञान लेते हुए अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने भारतीय दंड संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत 29 अप्रैल को गढ़वी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी. यादव ने कहा, ‘सरकार की तरफ से पुलिस शिकायकर्ता है. साइबर अपराध शाखा में 29 अप्रैल को यह पाए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की कि गढ़वी ने अपने दावे के समर्थन में कोई विश्वसनीय आंकड़ा दिए बिना ‘मन की बात’ के खिलाफ ट्वीट किया. हम सबूत जुटाएंगे और फिर आगे कार्रवाई करेंगे. उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.’