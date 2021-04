Gujarat CM to meet religious leaders on Covid-19 situation: गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी (Gujarat CM Vijay Rupani) बुधवार शाम को राज्य के अलग-अलग धार्मिक नेताओं के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Covid-19 Pandemic) की मौजूदा स्थिति पर एक वर्चुअल बैठक किया. मुख्यमंत्री उनसे चर्चा करेंगे और वायरस के खिलाफ लड़ाई में हर समुदाय से सहयोग का अनुरोध किया. Also Read - Covid-19 Vaccination in Gujarat: राज्य को मिली कोरोना वैक्सीन की नई खेप, केंद्र ने दिए 15 लाख डोज़

सीएम विजय रूपानी बुधवार की शाम 4 बजे के करीब राज्य के कई धार्मिक नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक (Virtual Meeting) की. इस बैठक में रत्नसुंदरजी महाराज साहेब, नमरामुनि महाराज साहेब, व्रज राजकुमार, द्वारकेश लालजी, ब्रह्मविहारी स्वामी, वडताल मंदिर के संत स्वामी, त्यागवल्लभ स्वामी, शेरनाथ बापू, अविचलदासजी महाराज, दिलीपदासजी महाराज, शंभू प्रसाद, मौलाना लुकमान तारापुरी और राइट रेवरेंड सिल्वैंस क्रिश्चियन सहित विभिन्न धार्मिक समुदायों के कई गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लिया.

आपकों बता दें कि राज्य में मौजूदा कोविड-19 (Covid-19) की स्थिति और महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी भूमिका के बारे में मुख्यमंत्री उनके साथ चर्चा करेंगे. इलग ससे पहले भी, पिछले साल मुख्यमंत्री रूपानी ने अलग-अलग धार्मिक नेताओं के साथ ऐसी चर्चा की थी और महामारी से लड़ने के लिए सभी समुदायों से समर्थन का अनुरोध किया था.

(इनपुट-भाषा)