Gujarat Corona Update: देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण के 1,415 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 2,83,864 पर पहुंच गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग (Gujarat Health Department) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. गुजरात सरकार ने कल आठ प्रमुख शहरों में स्कूलों को ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने को कहा था. सरकार ने शुक्रवार को सभी टयूशन कक्षाओं को 10 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिया है.

राज्य सरकार के अनुसार राज्य के अलग-अलग अस्पतालों में कोविड-19 संक्रमण से अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और सुरेन्द्रनगर में एक-एक मरीज की मौत हो गई जिससे मृतकों की संख्या 4,437 हो गई. विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 948 और लोग स्वस्थ हुए. अब तक राज्य में 2,73,280 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. गुजरात में ठीक हो चुके मरीजों की दर 96.27 प्रतिशत है और राज्य में अभी 6,147 एक्टिव केस है.

आपकों बता दें कि गुजरात के सूरत शहर में कल 300 से अधिक नए मामले सामने आए. 300 से अधिक मामले सामने आने के बाद सूरत नगर निगम (Surat Municipal Commission) ने नाइट कर्फ्यू लगाने की अवधि एक घंटे तक और बढ़ाने का फैसला किया है. ऐसा फैसला सूरत नगर निगम ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया है.