Corona in Gujarat: देश में कोरोना की स्थिति बेहद बिगड़ गई है. कई राज्यों का हाल खराब है. वहीं, अहमदाबाद में भी कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फ़ैल रहा है. यहाँ भी हालात ख़राब हो गए हैं. अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की लम्बी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन अस्पतालों में इन मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है. Also Read - CM योगी ने दिया आदेश- कोरोना से बचाव के लिए गुजरात से मंगाये जाए Remdesivir इंजेक्शन

गुजरात के कई हिस्सों में, खासकर अहमदाबाद में हालात बेहद बिगड़े हुए हैं. यहाँ कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है. पिछले 10 दिनों से मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल आया है. हर दिन 4 से 5 हज़ार मामले सामने आ रहे हैं. सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी फुल है. यहाँ मरीजों के लिए जगह नहीं है. पूरे अस्पताल में कोई भी बेड खाली नहीं है. अस्पताल के बाहर 60-60 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, इन अधिकतर एम्बुलेंस में कोरोना संक्रमित मरीज़ हैं. Also Read - Corona Impact on Bollywood: No Means No के डायरेक्टर ने कहा- जब तक लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब..

Gujarat | Ambulances seen in long queues outside Civil Hospital in Ahmedabad Also Read - Corona Vaccine News: अमेरिका ने Johnson & Johnson के टीके पर की अस्थायी रोक की सिफारिश, जानें वजह..

Waiting time has increased. For the last 10 days, emergency flow has gone up, over 4500 cases every day. Most of them are COVID patients, 60 more ambulances added: Head-Ops, 108 emergency services pic.twitter.com/ZU3Rxi5bc4

— ANI (@ANI) April 14, 2021