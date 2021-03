Night curfew in Surat: गुजरात के सूरत शहर में कोरोना वायरस के 300 से अधिक नए मामले आने के बाद नगर निगम ने रात के समय कर्फ्यू की अवधि एक घंटे तक और बढ़ाने का फैसला किया है. Also Read - Section 144 Imposed in Rajasthan: राजस्थान में धारा 144 की बढ़ाई गई अवधि, कोरोना पर सरकार अलर्ट

सूरत नगर निगम (एसएमसी) ने शुक्रवार को कहा कि अब रात को 10 बजे के बजाय नौ बजे से कर्फ्यू शुरू होगा और सुबह छह बजे खत्म होगा. उसने कहा कि कर्फ्यू की नयी अवधि शुक्रवार रात से लागू होगी.

नगर निगम ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अन्य राज्यों से आ रहे लोगों और सूरत शहर में होटलों या गेस्ट हाउसों में रुकने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित न पाए जाने की रिपोर्ट दिखानी होगी.

गुजरात में बृहस्पतिवार को आए कोविड-19 के कुल 1,276 नए मामलों में से 324 मामले अकेले सूरत शहर में दर्ज किए गए. गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तीन दिन पहले अहमदाबाद और सूरत समेत चार बड़े शहरों में रात के कर्फ्यू का समय दो घंटे तक बढ़ा दिया था.

अहमदाबाद नगर निगम ने भी बृहस्पतिवार को ऐसा ही कदम उठाया और कर्फ्यू का समय एक घंटे तक बढ़ाकर रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर दिया.

