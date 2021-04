Coronavirus Latest Update: कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीजों की संख्या ने सोमवार को सबके होश उड़ा दिए थे, जब एक दिन में एक लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना की चपेट में आ गए. सोमवार की तुलना में मंगलवार को कोरोना के मामले कुछ कम रहे हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना के 96,982 नए मामले सामने आए, जबकि 446 लोगों ने इस वायरस की चपेट में आकर दम तोड़ दिया है. Also Read - Night Curfew from Today 6 April 2021: बस, मेट्रो, या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट...दिल्ली में यात्रा से पहले जान लें नाइट कर्फ्यू का पूरा दिशा निर्देश

गुजरात हाई कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की बात कही Also Read - Delhi Night Curfew, What's Allowed And What's Not: नाइट कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में बस, मेट्रो, ऑटो, और टैक्सी के लिए भी नए नियम; सिर्फ ये लोग ही कर सकेंगे इस्तेमाल

गुजरात में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए हाई कोर्ट ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने की बात कही है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो सप्ताह के अंत में कर्फ्यू लगाने पर विचार करे. इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी माना है कि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य में अब जल्द ही लॉकडाउन लगाने की जरूरत है. कोर्ट ने बढ़ते कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की और यह भी कहा कि राज्य में सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए. Also Read - Delhi Night Curfew: दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, ये है टाइमिंग; जानें किन चीजों की होगी इजाजत और कहां रहेगी पाबंदी

Gujarat High Court points out that COVID19 cases in the State are increasing, directs the State govt to take a decision on weekend curfew. HC observed that there is a need for lockdown in the State.

