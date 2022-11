PM मोदी के चुनावी भाषण के बीच लोगों ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाई, ये है वीडियो

Jamnagar, Rajkot, Gujarat chunav, BJP: गुजरात के जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का यह वीडियो सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी जब भाषण दे रहे थे, तब लोगों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को ही राजकोट में भी आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया है.

पीएम मोदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन पर भरोसा करती है और इसलिए जनता जनार्दन बीजेपी पर भरोसा करती है.

पीएम ने कहा, मुझे विश्वास है कि विकसित गुजरात के सपने को साकार करने की युवा पीढ़ी की क्षमता और विकसित गुजरात के माध्यम से विकसित भारत का सपना साकार होगा.