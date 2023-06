Cyclone Biporjoy Update: गुजरात से आज टकराएगा बिपरजॉय, इन जगहों पर दिख सकता है तूफान का रौद्र रूप; 74 हजार से ज्यादा शिफ्ट

Cyclone Biporjoy Update: चक्रवाती तूफान बिपारजॉय (Cyclone Biporjoy) आज गुजरात तट से तकराएगा. मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर बताया कि तूफान आज शाम तक सौराष्ट्र और कच्छ और उससे सटे पाकिस्तान के तटों मांडवी और कराची के बीच जखाऊ बंदरगाह को पार कर जाएगा. यह अभी 200 किमी दक्षिण पश्चिम में मौजूद है.तूफान के प्रभाव से मांडवी में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज हवाएं चल रही हैं. चक्रवात बिपर्जोय के मद्देनजर देवभूमि द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर आज भक्तों के लिए बंद रहेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान के असर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड. राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ समेत 8 जिलों में तूफान का विकराल रूप देखा जा सकता है.

मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात में समुद्री तटों के पास से 74,000 से अधिक लोगों को एहतियात के तौर पर हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है. राहत और बचाव कार्यों के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात किया गया है.मौसम विभाग ने कहा कि अरब सागर में सक्रिय चक्रवात के गुजरात तट की ओर बढ़ने के साथ, सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई.मई 2021 में ‘ताउते’ चक्रवात के बाद दो साल के भीतर राज्य में आने वाला यह दूसरा चक्रवात होगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, चक्रवात ‘बिपारजॉय’ बृहस्पतिवार शाम को ‘बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान’ के रूप में जखौ बंदरगाह के पास पहुंचेगा और इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.