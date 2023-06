गुजरात तट के करीब आ रहा Cyclone Biparjoy, कांडला बंदरगाह बंद; 8 जिलों से 37800 लोगों को बाहर निकाला गया

शक्तिशाली चक्रवात ‘बिपारजॉय’ के गुजरात के कच्छ जिले की ओर बढ़ने के मद्देनजर सरकार ने अभी तक राज्य के आठ जिलों में समुद्र के पास रहने वाले करीब 37,800 लोगों को निकाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, शक्तिशाली चक्रवात 15 जून की शाम को जखाऊ बंदरगाह पहुंच सकता है. आईएमडी की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, ‘‘वीएससीएस (बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान) ‘बिपारजॉय’ अरब सागर के ऊपर उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए 14 जून को तड़के भारतीय समायुनसार ढाई बजे जखाऊ बंदरगाह से लगभग 280 किलोमीटर डब्ल्यूएसडब्ल्यू पर केंद्रित रहा. वीएससीएस के रूप में ही 15 जून की शाम तक यह जखाऊ बंदरगाह (गुजरात) के पास से गुजरेगा.

#WATCH | Mandvi beach in Kachchh district wears a deserted look as all activities at the beach have been suspended in the wake of #CycloneBiparjoy All operations at Kandla port have been stopped due to the impending cyclone.#Gujarat pic.twitter.com/MzOiZHySl9 — ANI (@ANI) June 14, 2023